"Москва и мир": миссия киноэкипажа на МКС и подготовка к Олимпийским играм

Более 30 часов отснятого материала привез с МКС первый в истории киноэкипаж. В фильм с рабочим названием "Вызов" после монтажа войдет полчаса видео из космоса. Об этом рассказал режиссер Клим Шипенко.

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко закончили 12-дневную космическую миссию в минувшее воскресенье. Вместе с киноэкипажем на Землю вернулся космонавт Олег Новицкий.

Ввести в России нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября – с такой инициативой выступила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее мнению, в некоторых регионах такой режим нужен раньше – с 23 октября. Также она считает необходимым перевести непривитых старше 60 лет на удаленку на месяц и предоставить россиянам 2 выходных для вакцинации.

Татьяна Голикова обобщит свои предложения и представит их президенту. В Кремле уже заявили, что Владимир Путин выслушает доклады Оперштаба и кабмина и примет решение.

Тем временем в Минздраве сообщили, что основная масса заболевших – это люди, не сделавшие прививку. Министр здравоохранения Михаил Мурашко также отметил, что количество беременных пациенток с коронавирусом в тяжелом состоянии увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, глава Минздрава назвал регионы с наиболее напряженной ковидной ситуацией. Это Удмуртия, Пермский край, Башкортостан, Татарстан, Ивановская, Тюменская и Оренбургская области.

Олимпийский огонь отправился в Китай. По традиции, которой уже 86 лет, символ Игр начал свое путешествие в Древней Олимпии на полуострове Пелопоннес. На место проведения 24-й зимней Олимпиады его доставят специальным чартерным рейсом.

Этому событию предшествовала торжественная церемония зажжения огня. Действие происходило на алтаре древнегреческого храма Геры. В нем участвовали 11 актрис, которые в образе древнегреческих жриц воссоздали античный ритуал. Факел в руках одной из них воспламенился при помощи параболического зеркала, которое отражает солнечные лучи.

Затем проходит традиционное театрализованное представление. Из-за эпидемиологической ситуации посмотреть его на этот раз зрители могли только на телевизору и в интернете.

Благодаря трансляциям можно будет увидеть и продолжение факельной церемонии. Шествие огня продлится до 4 февраля – в этот день откроется Олимпиада в Пекине. Соревнования продлятся чуть больше двух недель. Участие в играх примут более 3 тысяч спортсменов из 95 стран. Они разыграют 109 комплектов наград.