"Москва и мир": ситуация с COVID-19 и подготовка к Олимпийским играм

В России зафиксирован новый рекорд смертности от ковида. За сутки скончались 1 015 человек. Это новый максимум за все время пандемии коронавируса. Продолжает расти и число заразившихся. Подтвердились более 33,5 тысячи новых случаев.

На этом фоне во многих регионах усиливают ограничительные меры. Так, в Москве контролеры ловят пассажиров, которые находятся без средств защиты в вагонах метро. Кроме того, штрафуют теперь и за маску, спущенную на подборок.

Штраф за отсутствие маски или неправильное ее использование составляет 5 тысяч рублей. Относится это не только к метро, но и ко всем видам общественного транспорта.

На портале госуслуг до конца следующего года появятся учетные записи для детей, которым не исполнилось 14 лет. Об этом пишут СМИ со ссылкой на министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева. По его словам, для детей создано много электронных сервисов, среди которых электронный дневник и разный цифровой контент, но сейчас они могут оформить только упрощенную учетку.

Кроме того, в следующем году Минцифры планирует запустить приложение "Госуслуги". Предполагается, что оно будет полностью подстраиваться под профиль пользователя, предлагая те сервисы, которые ему могут быть интересны. Можно будет максимально быстро заполнять необходимые заявления.

Также до конца 2022 года в трех регионах России начнут выдавать электронные паспорта. Документ будет представлен в двух видах – смарт-карта с чипом и QR-код. Причем в каких-то случаях достаточно будет предъявлять только код, а смарт-карта не потребуется.

Олимпийский огонь отправился в Китай. По традиции, которой уже 86 лет, символ Игр начал свое путешествие в Древней Олимпии на полуострове Пелопоннес. На место проведения 24-й зимней Олимпиады его доставят специальным чартерным рейсом.

Этому событию предшествовала торжественная церемония зажжения огня. Действие происходило на алтаре древнегреческого храма Геры. В нем участвовали 11 актрис, которые в образе древнегреческих жриц воссоздали античный ритуал. Факел в руках одной из них воспламенился при помощи параболического зеркала, которое отражает солнечные лучи.

Затем проходит традиционное театрализованное представление. Из-за эпидемиологической ситуации посмотреть его на этот раз зрители могли только на телевизору и в интернете.

Благодаря трансляциям можно будет увидеть и продолжение факельной церемонии. Шествие огня продлится до 4 февраля – в этот день откроется Олимпиада в Пекине. Соревнования продлятся чуть больше двух недель. Участие в играх примут более 3 тысяч спортсменов из 95 стран. Они разыграют 109 комплектов наград.