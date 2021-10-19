"Москва и мир": погода в столице и ситуация с COVID-19 в Румынии

Москвичей предупреждают о заморозках и гололедице. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что вечером во вторник может пройти снег. Однако он будет слабым и потому покров пока не образуется.

Первые зимние осадки в некоторых районах столицы зафиксировали утром 19 октября, а в Подмосковье – в понедельник днем. Что касается температуры воздуха, то она опустилась – днем не выше +4 градусов.

Синоптики, тем временем, обещают, что погоду в Центральной России на этой неделе будет буквально лихорадить. Уже в четверг в столичном регионе потеплеет до +12...+13 градусов, возможны дожди. А в выходные столбики термометров снова опустятся до +6...+8.

Специалисты отмечают: несмотря на погодные качели, осень все больше вступает в свои права. Становится больше облачных и влажных дней, меньше солнца.

На портале госуслуг до конца следующего года появятся учетные записи для детей, которым не исполнилось 14 лет. Об этом пишут СМИ со ссылкой на министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева. По его словам, для детей создано много электронных сервисов, среди которых электронный дневник и разный цифровой контент, но сейчас они могут оформить только упрощенную учетку.

Кроме того, в следующем году Минцифры планирует запустить приложение "Госуслуги". Предполагается, что оно будет полностью подстраиваться под профиль пользователя, предлагая те сервисы, которые ему могут быть интересны. Можно будет максимально быстро заполнять необходимые заявления.

Также до конца 2022 года в трех регионах России начнут выдавать электронные паспорта. Документ будет представлен в двух видах – смарт-карта с чипом и QR-код. Причем в каких-то случаях достаточно будет предъявлять только код, а смарт-карта не потребуется.

Румыния стала мировым лидером по смертности от COVID-19. Эксперты уточняют: речь идет о показателях с учетом численности населения. В стране около 19 миллионов жителей. И только за минувшие сутки жертвами вируса стали более 260 человек.

Высокие цифры и по заболевшим. Только в Бухаресте ежедневно фиксируется около 16 новых случаев на каждую тысячу человек. Медики призывают граждан активнее вакцинироваться. Но темпы все еще низкие. Полностью привиты менее трети жителей.

Власти, чтобы сдержать очередную волну пандемии, делают ставку на санитарные пропуски. Без них невозможно зайти в общественные места.

Ужесточают ограничительные меры и другие страны. В Латвии за последнюю неделю число заболевших увеличилось в 1,5 раза. В стране вновь вводят комендантский час. С четверга на улицу нельзя будет выходить с 20:00 до 05:00. Вновь закрываются рестораны и торговые центры. Школьники и студенты учатся только онлайн.