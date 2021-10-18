"Москва и мир": рекорд по COVID-19 и протесты в Италии

В России очередной суточный максимум по коронавирусу – заболели 34 325 человек. Такого не было с начала пандемии. Смертность остается высокой. Жертвами COVID-19 за минувшие сутки стали 998 человек. Лидер антирейтинга – Москва. В столице за сутки заболели почти 7 тысяч человек.

В настоящее время в городе открыты 50 пунктов, где можно бесплатно сделать экспресс-тест на коронавирус. 30 лабораторий заработали 18 октября. Они расположены в торговых центрах и центрах госуслуг.

Чтобы сдать тест взрослому, помимо полиса ОМС, нужно предъявить паспорт, ребенку – свидетельство о рождении. Этой возможностью в столице уже воспользовались более 20 тысяч человек. Результат теста известен через 15 минут. Если тестирование даст положительный результат, то у человека возьмут ПЦР-мазок, тоже бесплатно.

В столице массово пока не вводят QR-коды для посещения общественных мест. При этом несколько площадок объявили себя COVID-free-зонами. Это, например, "Ленком" и Дом музыки, куда можно попасть только только по QR-коду.

Уже 5 миллионов россиян приняли участие во Всероссийской переписи населения через портал госуслуг. Такой цифровой формат используется впервые. Заполнить переписной лист на себя, а также на членов семьи можно на сайте, в центрах госуслуг и на стационарных участках. Также по домам ходят почти 320 тысяч переписчиков. Причем теперь они не носят с собой кипу бумаг, а пользуются специальными планшетами российского производства.

Перепись продлится до 14 ноября, а в труднодоступных районах страны – до 20 декабря. Ее главная цель – собрать наиболее полные данные об условиях проживания россиян, уровне образования, владении языками, национальности и семейном положении.

Пройти перепись могут все жители страны вне зависимости от гражданства, а также граждане России, временно находящиеся за пределами страны. Перепишут и тех, кто намерен проживать на территории РФ в течение 12 месяцев.

Водометы, слезоточивый газ и дымовые шашки – итальянская полиция пошла на крайние меры для разгона демонстрантов в порту Триеста. Морская гавань с минувшей пятницы находилась в осаде местных рабочих. Их главное требование – отмена ковид-сертификатов.

Документ, который утвердило правительство страны, является пропуском на рабочее место. С 15 октября получить его могут итальянцы, которые привились, переболели коронавирусом или получили отрицательный тест. Причем не прошедшие вакцинацию граждане должны оплачивать тестирование самостоятельно.

После того как правительство объявило о своих планах, по стране пронеслась очередная волна протестов. Однако эксперты отмечают, что они оказались не такими массовыми, как планировалось. Работа того же порта Триеста не была полностью заблокирована. Большинство сотрудников, как и их коллеги из других морских гаваней предпочли продолжить работу, чтобы сохранить зарплату.

Среди протестующих есть и те, кто настроен более решительно. Противники ковид-паспортов заявили, что акции продолжатся до тех пор, пока решение правительства не будет отменено.