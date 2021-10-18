"Москва и мир": новый спорткомплекс и протесты в Италии

В Покровском-Стрешневе открыли "Чкалов Арену". Это один из самых крупных и комфортных спорткомплексов столицы. На территории бывшего Тушинского аэродрома разместились ледовая площадка с трибунами, центры хоккейной подготовки, художественной гимнастики и фехтования, спортивный и фитнес залы, 25-метровый бассейн. Новый комплекс вместе с министром спорта Олегом Матыциным осмотрел Сергей Собянин.

Комплекс "Чкалов Арена" построили на территории, где появится новый район. Там уже есть крупнейший московский бизнес-парк "Ростех-Сити", возводят жилые дома, детские сады, школы, другие социальные и общественные объекты.

Семьям погибших из-за циклона на Сахалине выплатят по 500 тысяч рублей. Так распорядился губернатор региона. Накануне в городе Александровск-Сахалинском ураганный ветер сорвал кровлю одного из зданий, обломки упали на проходящих мимо людей. Мужчина скончался на месте, женщина умерла в больнице спустя несколько часов.

После циклона, который пришел в регион в воскресенье, около 10 тысяч жителей Сахалинской области до сих пор остаются без электричества. Непогода, в том числе сильный ветер, также затронула Хабаровский край и Камчатку. А жителей Центральной России предупреждают о резких перепадах температуры и атмосферного давления.

В столичном регионе в начале и середине недели будет заметное похолодание. Москвичей ждет первый снег. Но осадки не будут сильными и не сформируют покров. К выходным же потеплеет до +12–15. Однако затем температура снова упадет – с воскресенья начнется долговременное вторжение арктического холода.

Водометы, слезоточивый газ и дымовые шашки – итальянская полиция пошла на крайние меры для разгона демонстрантов в порту Триеста. Морская гавань с минувшей пятницы находилась в осаде местных рабочих. Их главное требование – отмена ковид-сертификатов.

Документ, который утвердило правительство страны, является пропуском на рабочее место. С 15 октября получить его могут итальянцы, которые привились, переболели коронавирусом или получили отрицательный тест. Причем, не прошедшие вакцинацию граждане должны оплачивать тестирование самостоятельно.

После того как правительство объявило о своих планах, по стране пронеслась очередная волна протестов. Однако эксперты отмечают, что они оказались не такими массовыми, как планировалось. Работа того же порта Триеста не была полностью заблокирована. Большинство сотрудников, как и их коллеги из других морских гаваней предпочли продолжить работу, чтобы сохранить зарплату.

Среди протестующих есть и те, кто настроен более решительно. Противники ковид-паспортов заявили, что акции продолжатся до тех пор, пока решение правительства не будет отменено.