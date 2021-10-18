"Москва и мир": рекорд по COVID-19 и реабилитация космического киноэкипажа

В России очередной суточный максимум по коронавирусу – заболели 34 325 человек. Такого не было с начала пандемии. Смертность остается высокой. Жертвами COVID-19 за минувшие сутки стали 998 человек. Лидер антирейтинга – Москва. В столице за сутки заболели почти 7 тысяч человек.

В настоящее время в городе открыты 50 пунктов, где можно бесплатно сделать экспресс-тест на коронавирус. 30 лабораторий заработали 18 октября. Они расположены в торговых центрах и центрах госуслуг.

Чтобы сдать тест взрослому, помимо полиса ОМС, нужно предъявить паспорт, ребенку – свидетельство о рождении. Этой возможностью в столице уже воспользовались более 20 тысяч человек. Результат теста известен через 15 минут. Если тестирование даст положительный результат, то у человека возьмут ПЦР-мазок, тоже бесплатно.

В столице массово пока не вводят QR-коды для посещения общественных мест. При этом несколько площадок объявили себя COVID-free-зонами. Это, например, "Ленком" и Дом музыки, куда можно попасть только только по QR-коду.

Уже 5 миллионов россиян приняли участие во Всероссийской переписи населения через портал госуслуг. Такой цифровой формат используется впервые. Заполнить переписной лист на себя, а также на членов семьи можно на сайте, в центрах госуслуг и на стационарных участках. Также по домам ходят почти 320 тысяч переписчиков. Причем теперь они не носят с собой кипу бумаг, а пользуются специальными планшетами российского производства.

Перепись продлится до 14 ноября, а в труднодоступных районах страны – до 20 декабря. Ее главная цель – собрать наиболее полные данные об условиях проживания россиян, уровне образования, владении языками, национальности и семейном положении.

Пройти перепись могут все жители страны вне зависимости от гражданства, а также граждане России, временно находящиеся за пределами страны. Перепишут и тех, кто намерен проживать на территории РФ в течение 12 месяцев.

Массаж, бассейн и полное медицинское обследование – первый космический киноэкипаж начинает реабилитацию после возвращения на землю. Космонавта Олега Новицкого, режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд спецбортом доставили на аэродром Чкаловский, а затем в Звездный городок.

Новицкий провел на орбите 191 день, его восстановление пройдет в несколько этапов. А за актрисой и режиссером медики будут наблюдать около недели. Экипаж вернулся на землю накануне утром. Посадка прошла штатно. О предстоящем возвращении режиссер заранее сообщил в соцсетях.

Члены киноэкипажа пробыли на орбите 12 суток. В космосе они снимали сцены для художественного фильма под рабочим названием "Вызов". Работа началась еще на подлете к МКС. О том, что им удалось сделать, Пересильд и Шипенко расскажут во вторник на пресс-конференции.