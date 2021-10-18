"Москва и мир": экспресс-тестирование на COVID-19 и реабилитация космического киноэкипажа

В Москве открылись 30 новых пунктов экспресс-тестирования на коронавирус. Теперь таких лабораторий в городе уже 50. С прошлой недели их начали открывать в торговых центрах и МФЦ. Пройти процедуру тестирования там можно бесплатно. Взрослому для этого достаточно предъявить паспорт, ребенку – свидетельство о рождении, а также полис ОМС. Результат будет известен уже через 15 минут.

Массовый скрининг позволит выявить случаи бессимптомного течения болезни. Медики уверяют, что качество экспресс-тестов достаточно высокое, эффективность составляет около 80%.

Если тестирование даст положительный результат, то у человека тут же без очереди и предварительной записи возьмут мазок на ПЦР-анализ. Эта услуга тоже бесплатная. Результат пришлют по СМС в течение суток. Он также появится в электронной медицинской карте. До этого момента человека попросят оставаться дома. При подтверждении диагноза к нему отправят врача, который назначит лечение.

Семьям погибших из-за циклона на Сахалине выплатят по 500 тысяч рублей. Так распорядился губернатор региона. Накануне в городе Александровск-Сахалинский ураганный ветер сорвал кровлю одного из зданий, обломки упали на проходящих мимо людей. Мужчина скончался на месте, женщина умерла в больнице спустя несколько часов.

После циклона, который пришел в регион в воскресенье, около 10 тысяч жителей Сахалинской области до сих пор остаются без электричества. Непогода, в том числе сильный ветер, также затронула Хабаровский край и Камчатку. А жителей Центральной России предупреждают о резких перепадах температуры и атмосферного давления.

Так, в столичном регионе в начале и середине недели будет заметное похолодание. Москвичей ждет первый снег. Но осадки не будут сильными и не сформируют покров. К выходным же потеплеет до +12–15. Однако затем температура снова упадет – с воскресенья начнется долговременное вторжение арктического холода.

Массаж, бассейн и полное медицинское обследование. Первый космический киноэкипаж начинает реабилитацию после возвращения на землю. Космонавта Олега Новицкого, режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд спецбортом доставили на аэродром Чкаловский, а затем в Звездный городок.

Новицкий провел на орбите 191 день, его восстановление пройдет в несколько этапов. А вот за актрисой и режиссером медики будут наблюдать около недели. Экипаж вернулся на землю накануне утром. Посадка прошла штатно. О предстоящем возвращении режиссер заранее сообщил в соцсетях.

Члены киноэкипажа пробыли на орбите 12 суток. В космосе они снимали сцены для художественного фильма под рабочим названием "Вызов". Работа началась еще на подлете к МКС. О том, что им удалось сделать Пересильд и Шипенко расскажут во вторник на пресс-конференции.