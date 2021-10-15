"Москва и мир": система Face Pay в метро и наводнение в Греции

Около 20 тысяч человек подключились к системе Face Pay, которая теперь работает в столичной подземке. Только за первые 20 минут зарегистрировались 9 тысяч пассажиров. Для этого нужно привязать свою фотографию, банковскую карту и "Тройку" к сервису через приложение "Метро Москвы". Сделать это лучше заранее, регистрация может занять несколько часов.

Далее следует найти специальный турникет, на который указывает наклейка на полу. Во время прохода нужно посмотреть в камеру на турникете. Деньги за проезд спишутся автоматически.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что Face Pay – это лишь еще один способ оплаты проезда, все прежние тоже продолжают работать. Он также рассказал, что, по прогнозам, в ближайшие годы регулярно пользоваться Face Pay будут 10–15% пассажиров. И если спрос станет расти, то количество специальных турникетов на станциях увеличат.

В большинстве регионов России в выходные ожидается изменчивая погода с кратковременными дождями. На юге страны будет солнечно, а на севере – сыро, ветрено и прохладно. В Москве на смену сухим дням уже пришли дожди. Их принес балканский циклон.

В ночь на пятницу дожди были наиболее интенсивными. Метеостанция ВДНХ зарегистрировала 15 миллиметров осадков, а в районе МГУ выпало еще больше. Таким образом, в столице октябрьская норма уже выполнена почти на половину.

На выходных дождей станет меньше, но с воскресенья в столице может понизиться температура. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, по ночам будет около нуля градусов – от -2 до +3.

Кроме того, на следующей неделе, в ночь на 19 октября, может выпасть первый снег. Но метеорологи называют его "символическим", так как он быстро растает и покров не сформируется.

Циклон "Баллос" утопил Афины. На Грецию обрушились мощные ливни. Больше всего пострадали от стихии Афины. Спасатели получили более тысячи звонков с просьбами о помощи. В городе закрыты школы и разные государственные учреждения, не ходит общественный транспорт, нет железнодорожного сообщения.

В разных районах Афин отключался свет и были перебои со связью. Затопило несколько сотен домов. При этом аэропорт Афин продолжает работать. В Министерстве гражданской защиты заявили, что страна столкнулся с погодным феноменом.

Похожая ситуация на островах в Ионическом и Эгейском морях, в том числе на Корфу и Эвбее. Спасатели готовят вертолеты для эвакуации жителей из зоны бедствия. Десятки людей были вынуждены покинуть свои дома. Затоплены дороги. На них десятки брошенных машин. По прогнозам, улучшения погоды грекам стоит ждать не раньше субботы.