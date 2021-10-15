"Москва и мир": система Face Pay в метро и наводнение в Греции

Face Pay запустили на всех станциях столичной подземки. Эта технология позволяет пассажирам оплачивать проезд при помощи системы распознавания лица. Для этого нужно привязать свою фотографию, банковскую карту и "Тройку" к сервису через приложение "Метро Москвы". Сделать это лучше заранее, регистрация может занять несколько часов.

Далее следует найти специальный турникет, на который указывает наклейка на полу. Во время прохода нужно посмотреть в камеру на турникете. Деньги за проезд спишутся автоматически.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что Face Pay – это лишь еще один способ оплаты проезда, все прежние тоже продолжают работать. Он также рассказал, что, по прогнозам, в ближайшие годы регулярно пользоваться Face Pay будут 10–15% пассажиров. И если спрос станет расти, то количество специальных турникетов на станциях увеличат.

Началась Всероссийская перепись населения. Она продлится до 14 ноября. Главное нововведение переписи – использование цифровых технологий. Так, любой человек может зайти на портал госуслуг и внести данные о своей семье под одной учетной записью. Также заполнить переписной лист самостоятельно можно в МФЦ и на стационарных участках.

Кроме того, по домам будут ходить почти 320 тысяч переписчиков. Однако им больше не придется носить с собой кипу бумаг – переписчикам выдали планшеты. Гаджеты российские, как и программное обеспечение. Перепись на отдаленных и труднодоступных территориях, с которыми затруднено транспортное сообщение, продлится до 20 декабря. А до 8 ноября будет доступен онлайн-опрос, в котором граждане расскажут о языках, которыми пользуются в повседневной жизни и о том, как добираются до работы.

Как рассказал замглавы Росстата Павел Смелов, главная цель переписи – узнать численность населения и его расселение, то есть фактическое место проживания, а не регистрацию.

Циклон "Баллос" утопил Афины. На Грецию обрушились мощные ливни. Больше всего пострадали от стихии Афины. Спасатели получили более тысячи звонков с просьбами о помощи. В городе закрыты школы и разные государственные учреждения, не ходит общественный транспорт, нет железнодорожного сообщения.

В разных районах Афин отключался свет и были перебои со связью. Затопило несколько сотен домов. При этом аэропорт Афин продолжает работать. В Министерстве гражданской защиты заявили, что страна столкнулся с погодным феноменом.

Похожая ситуация на островах в Ионическом и Эгейском морях, в том числе на Корфу и Эвбее. Спасатели готовят вертолеты для эвакуации жителей из зоны бедствия. Десятки людей были вынуждены покинуть свои дома. Затоплены дороги. На них десятки брошенных машин. По прогнозам, улучшения погоды грекам стоит ждать не раньше субботы.