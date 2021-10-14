"Москва и мир": первый снег в столице и авиасообщение с Египтом

Первый снег выпадет в Москве 19 октября. При этом снежный покров еще не сформируется. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. А 20 октября, по его словам, в столице начнет заметно холодать, ожидаются устойчивые заморозки. Ночью столбики термометров опустятся до нулевой отметки, а днем не будут подниматься выше плюс 3–8 градусов.

Сейчас снег уже выпал в азиатской части России. По словам специалистов, без снежного покрова там остаются только южные регионы, но и там скоро все изменится. В столицу же пока пришли дожди. Их принес циклон "Балканец". По прогнозам, за сутки на Москву выльется 45 процентов месячной нормы осадков. Метеорологи отмечают, что это восполнит норму после длительной засухи. Солнца в городе пока не будет. Температура воздуха днем будет подниматься до плюс 7–9 градусов. Дожди будут идти до выходных. В субботу и воскресенье будет пасмурно.

С 9 ноября будет отменен лимит на регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из российских аэропортов, где уже возобновлено международное авиасообщение. Также снова разрешат чартеры на эти египетские курорты.

Такое решение Оперштаба может повлиять на стоимость путевок. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Там предполагают, что после запуска чартерных рейсов поездки подешевеют на 15–20%. Сейчас средняя стоимость тура в Египет независимо от города вылета составляет 50–60 тысяч рублей на неделю, с размещением в отеле категории четыре звезды по системе "все включено".

Ограничения с 9 ноября также будут сняты на полеты в Австрию, Швейцарию, Финляндию и Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, Россия возобновляет авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Таиландом и Швецией. Еще с некоторыми странами на взаимной основе будет увеличено число регулярных рейсов.

В Екатеринбурге из-за сильного смога перекрывают автомобильное движение. Движение нет на отрезке кольцевой автодороги – от города Полевской до поселка Медного. Также из-за нулевой видимости автомобили не могли ехать на двух участках федеральной трассы Екатеринбург – Курган. Пелена дыма также помешала сесть самолету, летевшему из Доминиканы. Борт не смог приземлиться в аэропорту Кольцово и ушел на запасной аэродром в Тюмень.

Основная причина смога в Екатеринбурге – дым от тлеющих торфяников. В городе зафиксировали повышенную концентрацию вредных веществ в воздухе. В микрорайоне Солнечный норма превышена в два раза. Дорогу, ведущую суда, пришлось закрыть. Сейчас ее используют только пожарные, чтобы доставлять воду к месту горения. Также воду подвозят поливальные машины.

Учеников местной школы перевели на удаленку, а руководство детского сада посоветовало родителям не приводить детей. Санитарные врачи советуют жителям Екатеринбурга избегать длительного нахождения на улице, особенно ранним утром. Также рекомендуют промывать глаза, нос и горло, использовать маски и респираторы.