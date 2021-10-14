"Москва и мир": экспресс-тесты в столичных школах и тайфун "Компасу"

В московских школах начали бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус. По словам медиков, ранняя диагностика – лучший способ прервать цепочки заражений, это особенно важно на фоне роста заболеваемости, который снова переживает столица.

Главный педиатр столичного депздрава Исмаил Османов сообщил, экспресс-тесты помогут вовремя начать лечение и избежать вероятных осложнений у школьников. Он отметил, что постковидный синдром встречается даже у детей, переболевших бессимптомно. И когда врач знает, что ребенок заразился коронавирусом, он сможет действовать на опережение.

Тестирование пока проходит в рамках эксперимента в 10 школах. Всех учеников с 1 по 11 класс будут проверять раз в две недели. Экспресс-анализ также нужно сдавать воспитанникам дошкольных групп. В случае положительного результата ребенка отправят домой. Информацию передадут в поликлинику. В этот или на следующий день к школьнику придет врач, который возьмет повторный экспресс-тест и сделает ПЦР-анализ.

Тайфун "Компасу" унес жизни 30 человек на Филиппинах, еще 14 пропали без вести. Есть пострадавшие. Тысячи людей были срочно эвакуированы. Дожди спровоцировали оползни, разрушено много домов, пострадали сельхозугодья. Ущерб от удара стихии оценивают в десятки миллионов долларов.

В Китае "Компасу" вначале обрушился на Гонконг. Погиб один человек, пятеро пострадали. Вода заливала станции метро. Был отменен весь общественный транспорт, закрыты школы, банки, госучреждения и фондовая биржа.

Пройдя Гонконг, тайфун направился в провинцию Хайнань. Принес туда сильные дожди и ураганный ветер. На острове остановили железнодорожное и паромное сообщение.

"Компасу" сформировался в Тихом океане 11 октября. Это уже 18-й тропический шторм в этом сезоне в Азии. В четверг, 14 октября, его ждут во Вьетнаме. Там заранее началась эвакуация жителей в безопасные районы.

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