"Москва и мир": погода в столице и тайфун "Компасу"

На Москву надвигается циклон "Балканец". Он принесет в столицу обильные дожди. Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в городе может выпасть до 20 процентов месячной нормы осадков – это примерно ведро воды на один квадратный метр.

Дождливо будет 14 и 15 октября. Из-за такого ухудшения погоды в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности. Водителей и пешеходов призывают быть внимательнее.

Что касается температуры, то до пятницы в городе будет до плюс 10 градусов. Но к концу недели ожидается похолодание. Ночная температура упадет до 2–3 градусов, а днем будет не выше 6–8 градусов. В выходные также обещают ветреную и сырую погоду. Возвращения солнечных и сухих дней москвичам пока не ожидается. По предварительным прогнозам, следующая неделя тоже станет пасмурной и дождливой.

Тайфун "Компасу" унес жизни 30 человек на Филиппинах, еще 14 пропали без вести. Есть пострадавшие. Тысячи людей были срочно эвакуированы. Дожди спровоцировали оползни, разрушено много домов, пострадали сельхозугодья. Ущерб от удара стихии оценивают в десятки миллионов долларов.

В Китае "Компасу" вначале обрушился на Гонконг. Погиб один человек, пятеро пострадали. Вода заливала станции метро. Был отменен весь общественный транспорт, закрыты школы, банки, госучреждения и фондовая биржа.

Пройдя Гонконг, тайфун направился в провинцию Хайнань. Принес туда сильные дожди и ураганный ветер. На острове остановили железнодорожное и паромное сообщение.

"Компасу" сформировался в Тихом океане 11 октября. Это уже 18-й тропический шторм в этом сезоне в Азии. В четверг, 14 октября, его ждут во Вьетнаме. Там заранее началась эвакуация жителей в безопасные районы.

В Екатеринбурге из-за сильного смога перекрывают автомобильное движение. Движение нет на отрезке кольцевой автодороги – от города Полевской до поселка Медного. Также из-за нулевой видимости автомобили не могли ехать на двух участках федеральной трассы Екатеринбург – Курган. Пелена дыма также помешала сесть самолету, летевшему из Доминиканы. Борт не смог приземлиться в аэропорту Кольцово и ушел на запасной аэродром в Тюмень.

Основная причина смога в Екатеринбурге – дым от тлеющих торфяников. В городе зафиксировали повышенную концентрацию вредных веществ в воздухе. В микрорайоне Солнечный норма превышена в два раза. Дорогу, ведущую суда, пришлось закрыть. Сейчас ее используют только пожарные, чтобы доставлять воду к месту горения. Также воду подвозят поливальные машины.

Учеников местной школы перевели на удаленку, а руководство детского сада посоветовало родителям не приводить детей. Санитарные врачи советуют жителям Екатеринбурга избегать длительного нахождения на улице, особенно ранним утром. Также рекомендуют промывать глаза, нос и горло, использовать маски и респираторы.