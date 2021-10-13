"Москва и мир": денежная компенсация за вакцинацию и извержение вулкана на острове Пальма

Вместо наборов "С заботой о здоровье" за вакцинацию москвичи теперь могут получить денежную компенсацию в размере 10 000 рублей. Такая возможность есть у жителей столицы старше 65 лет, сделавших обе прививки. Чтобы забрать деньги, а не коробку с подарками, нужно подать заявление в любой центр социального обслуживания Москвы. При себе необходимо иметь паспорт, справку о полностью пройденной вакцинации и сертификат на набор.

На фоне сложной ситуации с вирусом Оперштаб призвал пожилых москвичей не отказываться от вакцинации, поскольку COVID-19 у пациентов старшего возраста протекает тяжелее и чаще приводит к летальным исходам.

Специалисты напомнили, что половине заболевших старше 60 лет требуется стационарное лечение. Только у 4% пожилых пациентов коронавирус протекает бессимптомно. Вероятность тяжелого течения заболевания у 75-летних выше в 7 раз, а у людей старше 80 лет - в 9 раз.

Первую прививку от коронавируса сделали более 51 миллиона россиян. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Полностью же прошли вакцинацию около 43 миллионов человек, а это почти треть страны.

В России работают над новым видом вакцины. Минздрав выдал Центру имени Гамалеи разрешение на проведение второго этапа клинических исследований назального препарата. Это второй компонент "Спутника V", но который распыляется в нос с помощью специальной насадки на шприц. Испытывать спрей будут 500 взрослых добровольцев. Тесты проведут в Санкт-Петербурге.

Глава Минздрава в очередной раз заявил о необходимости прививаться. По словам Михала Мурашко, система здравоохранения сейчас работает с огромной дополнительной нагрузкой, и снизить ее можно, если население будет активнее вакцинироваться.

В России установлен новый рекорд смертности от COVID-19 – за сутки скончались 984 пациента. Растут цифры по заболевшим, увеличивается и число госпитализаций.

На канарском острове Пальма лава от вулкана Кумбре-Вьеха уничтожила почти полторы тысячи зданий. Она растеклась по территории более 650 гектаров. Извержение продолжается почти месяц.

Лава извергается не одним потоком, а тремя, которые расходятся в разные стороны. Поэтому всё больше жителей покидают свои дома.

За минувшие сутки эвакуировали еще 800 человек. И теперь вынужденных переселенцев с острова – почти 7 000. Людям, у которых есть недвижимость за пределами периметра безопасности, разрешили доступ к своему жилью, чтобы они могли собрать вещи. Кроме того, фермеры в этом районе смогут поливать урожай и срезать фрукты. Но все их действия будут контролироваться спасателями. В Институте вулканологии Канарских островов пришли к выводу, что извержение может продлиться три месяца. Пока оно не привело к жертвам или пострадавшим. Но лава нанесла ощутимый урон частной собственности, инфраструктуре острова и сельхозугодиям.