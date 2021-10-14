"Москва и мир": первый снег и авиасообщение с Египтом

Первый снег выпадет в Москве 19 октября. При этом снежный покров еще не сформируется. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. А 20 октября, по его словам, в столице начнет заметно холодать, ожидаются устойчивые заморозки. Ночью столбики термометров опустятся до нулевой отметки, а днем не будут подниматься выше плюс 3–8 градусов.

Сейчас снег уже выпал в азиатской части России. По словам специалистов, без снежного покрова там остаются только южные регионы, но и там скоро все изменится. В столицу же пока пришли дожди. Их принес циклон "Балканец". По прогнозам, за сутки на Москву выльется 45 процентов месячной нормы осадков. Метеорологи отмечают, что это восполнит норму после длительной засухи. Солнца в городе пока не будет. Температура воздуха днем будет подниматься до плюс 7–9 градусов. Дожди будут идти до выходных. В субботу и воскресенье будет пасмурно.

С 9 ноября будет отменен лимит на регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из российских аэропортов, где уже возобновлено международное авиасообщение. Также снова разрешат чартеры на эти египетские курорты.

Такое решение Оперштаба может повлиять на стоимость путевок. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Там предполагают, что после запуска чартерных рейсов поездки подешевеют на 15–20%. Сейчас средняя стоимость тура в Египет независимо от города вылета составляет 50–60 тысяч рублей на неделю, с размещением в отеле категории четыре звезды по системе "все включено".

Ограничения с 9 ноября также будут сняты на полеты в Австрию, Швейцарию, Финляндию и Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, Россия возобновляет авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Таиландом и Швецией. Еще с некоторыми странами на взаимной основе будет увеличено число регулярных рейсов.

Пермский стрелок арестован на два месяца. Выездное судебное заседание прошло прямо в больнице. До этого 18-летний Тимур Бекмансуров был допрошен, он полностью признал свою вину. После трагедии прошло больше трех недель. Все это время Бекмансуров находился в больнице. Сначала он был в реанимации. По медицинским показаниям врачам пришлось ампутировать ему часть голени. Сейчас состояние молодого человека позволило провести следственные действия.

20 сентября Бекмансуров пришел в свой университет с оружием и открыл огонь. Погибли 6 человек. При задержании стрелок оказал сопротивление и именно поэтому попал в больницу. Теперь ему грозит пожизненный срок.

Тем временем, еще одно дело о стрельбе завели в Москве. Подростку, который стрелял из страйкбольного ружья, может грозить уголовная ответственность. Об этом говорят юристы. По данным полиции, 15-летний школьник вышел на улицу с оружием, чтобы снять видео для соцсетей. Выстрелы напугали прохожих, а также учеников и учителей ближайшей школы.