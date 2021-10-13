"Москва и мир": экспресс-тестирование в столичных школах и вулкан на острове Пальма

В 10 московских школах 14 октября начинают бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус. Пока в формате эксперимента. Раз в две недели всех учеников с 1 по 11-й класс, а также воспитанников дошкольных групп будут проверять на COVID-19. В случае положительного результата ребенка отправят домой. Также информацию передадут в поликлинику и в этот же или на следующий день к школьнику придет врач, который осмотрит его и возьмет повторный экспресс-тест и ПЦР-тест. Анализ также нужно будет сдать всем членам семьи.

По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, дети чаще всего переносят ковид в легкой форме или бессимптомно, но при этом они чаще, чем взрослые, передают вирус совместно проживающим родственникам. По данным Оперштаба, за последний месяц заболели в два с половиной раза больше школьников, чем за предыдущий. Кроме того, почти 300 детей пришлось госпитализировать.

На канарском острове Пальма лава от вулкана Кумбре-Вьеха уничтожила почти полторы тысячи зданий. Она растеклась по территории более 650 гектаров. Извержение продолжается почти месяц. Лава извергается не одним потоком, а тремя и они расходятся в разные стороны. Поэтому все больше жителей покидают свои дома.

За минувшие сутки эвакуировали еще 800 человек. Теперь вынужденных переселенцев с острова почти семь тысяч. Людям, у которых есть недвижимость за пределами периметра безопасности, разрешили доступ к своему жилью, чтобы они могли собрать вещи. Кроме того, фермеры в этом районе смогут поливать урожай и срезать фрукты. Но все их действия будут контролироваться спасателями.

В Институте вулканологии Канарских островов пришли к выводу, что извержение может продлиться три месяца. Пока оно не привело к жертвам или пострадавшим. Но лава нанесла ощутимый урон частной собственности, инфраструктуре острова и сельхозугодиям.

Первую прививку от коронавируса сделали более 51 миллиона россиян. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Полностью же прошли вакцинацию около 43-х миллионов человек, это почти треть страны.

В России тем временем работают над новым видом вакцины. Минздрав выдал Центру имени Гамалеи разрешение на проведение второго этапа клинических исследований назального препарата. Это второй компонент "Спутника V", но который распыляется в нос с помощью специальной насадки на шприц. Испытывать спрей будут 500 взрослых добровольцев. Тесты проведут в Санкт-Петербурге.

Глава Минздрава в очередной раз заявил о необходимости прививаться. По словам Михала Мурашко, система здравоохранения сейчас работает с огромной дополнительной нагрузкой, и снизить ее можно, если население будет активнее вакцинироваться. Прививка защищает от тяжелого течения болезни и летального исхода.