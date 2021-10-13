"Москва и мир": строительство новых станций метро в столице и тайфун в Гонконге

35 новых станций метро появятся в Москве до конца 2024 года. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам строительства Андрей Бочкарев. По его словам, сейчас основная задача специалистов – закончить Большую кольцевую линию. Уже в этом году на этой линии планируют открыть 10 новых станций.

В подземке продолжится работа над другими крупными проектами. Это строительство новых линий: Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской. Также будут продлять уже действующие линии: Калининско-Солнцевскую – до аэропорта Внуково, Сокольническую – до станции "Потапово", Люблинско-Дмитровскую – до поселка Северный и Арбатско-Покровскую – до Гольянова.

В Гонконге закрыты все школы, офисы, банки, фондовая биржа и госучреждения. В регионе бушует мощный тайфун под названием "Компасу", уже 18-й в этом сезоне. Его жертвой стал один человек, пятеро пострадали.

В Гонконге действует штормовое предупреждение, по десятибалльной шкале сейчас восьмой уровень. В регионе не ходит общественный транспорт, отменены все паромы. Тайфун, как ожидается, 13 октября уйдет в сторону острова Хайнань.

Тем временем на Канарах из-за непрекращающегося извержения вулкана опять эвакуируют жителей. Еще 800 человек вынуждены уехать. Спасатели дали им совсем немного времени, чтобы собрать все необходимое и забрать питомцев. Всего остров уже покинули почти семь тысяч человек.

Местный аэропорт работает, но большая часть рейсов отменена. Вулкан извергается уже месяц. Недавно на Кумбре-Вьеха обрушился один из склонов кратера, после этого остров накрыло новыми потоками лавы. Теперь она несет с собой крупные обломки горных пород.

В 10 московских школах 14 октября начинают бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус. Пока в формате эксперимента. Раз в две недели всех учеников с 1 по 11-й класс, а также воспитанников дошкольных групп будут проверять на COVID-19. В случае положительного результата ребенка отправят домой. Также информацию передадут в поликлинику и в этот же или на следующий день к школьнику придет врач, который осмотрит его и возьмет повторный экспресс-тест и ПЦР-тест. Анализ также нужно будет сдать всем членам семьи.

По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, дети чаще всего переносят ковид в легкой форме или бессимптомно, но при этом они чаще, чем взрослые, передают вирус совместно проживающим родственникам. По данным Оперштаба, за последний месяц заболели в два с половиной раза больше школьников, чем за предыдущий. Кроме того, почти 300 детей пришлось госпитализировать.