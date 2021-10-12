"Москва и мир": хроники коронавируса и наводнение в Китае

Ситуация с коронавирусом в России остается сложной. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с ковидом. По данным Минздрава, более чем на 10% выросло число тяжелых пациентов с ковидом. Большинство из них не были вакцинированы.

Михаил Мишустин подчеркнул, что прививка – по-прежнему самый надежный способ защитить себя и близких. И в России для этого есть все условия. Полностью вакцинировали уже 43 миллиона человек. Это почти треть населения страны.

Премьер также отметил важность ревакцинации. Этот процесс, по словам Михаила Мишустина, позволит избежать ухудшения ситуации с коронавирусом.

Государственная Дума восьмого созыва провела первое заседание после выборов. По регламенту, это должен был сделать старейший по возрасту парламентарий – 85-летний Владимир Ресин. Но он уступил это право Валентине Терешковой. В зале присутствовали 427 депутата из 450.

Ранее Владимир Жириновский сообщил журналистам, что 23 парламентария заразились коронавирусом. Вячеслав Володин, который сохранил за собой пост председателя, заявил, что в Госдуме продлят меры по борьбе с ковидом, включая ограничения на посещение здания на Охотном ряду. По его словам, вакцинацию прошли около 70% депутатов, но этого недостаточно.

На первом заседании после выступлений партий избрали Счетную комиссию и временный секретариат, начали регистрацию фракций, утвердили новую структуру комитетов и комиссий. Кроме того, депутатов Госдумы восьмого созыва в Георгиевском зале Кремля принял Владимир Путин.

В Китай жертвами наводнения в провинции Шаньси стали не менее 15 человек. Есть пропавшие без вести. Власти заявили, что в зоне бедствия находятся около двух миллионов граждан. Из них свыше 120 тысяч в срочном порядке эвакуировали.

Затоплены территории в 11 городах и 76 уездах. Около 19 тысяч построек в Шаньси разрушены, еще столько же серьезно повреждены. Уничтожен урожай на огромных территориях. Из-за разгула стихии остановилась работа десятков угольных шахт. И это при том, что провинция считается крупнейшим угольным центром Китая, где добывается четверть всего угля в стране.

Причиной наводнения стали мощные ливни. В провинции выпало почти 120 миллиметров осадков, что в десятки раз превышает норму. Прогнозы синоптиков не утешительны, в ближайшие дни обильные дожди в Шаньси продолжатся.

Эксперты подсчитали, что экономический ущерб от наводнений приближается к миллиарду долларов. В стране начался сбор средств для помощи пострадавшему региону. Пожертвования уже отправили крупные китайские компании.