"Москва и мир": обязательная вакцинация от COVID-19 и наводнение в Китае

В Московской области сотрудники сферы услуг должны сделать прививку от коронавируса. Это обязательное условие для магазинов, ресторанов и кафе, транспорта, МФЦ, салонов красоты и спортклубов. Для всех тех организаций, работа которых предполагает постоянный контакт с людьми. Постановление об этом подписала главный санитарный врач области Ольга Микаилова.

До 10 ноября руководители учреждений обязаны организовать вакцинацию своих сотрудников первым компонентом препарата. А закончиться прививочная кампания должна не позднее 10 декабря.

Ранее обязательную вакцинацию для некоторых категорий населения ввели в Нижегородской области и Приморье.

Также уже в январе в России могут начать вакцинировать подростков. Сейчас идут клинические испытания "Спутника V" для этой категории. Начались они еще в июле. Для каждой возрастной группы, а в тестах участвуют дети от 12 до 17 лет, подбирают определенную концентрацию вакцины.

Государственная дума восьмого созыва провела первое заседание после выборов. По регламенту, это должен был сделать старейший по возрасту парламентарий – 85-летний Владимир Ресин. Но он уступил это право Валентине Терешковой. В зале присутствовали 427 депутата из 450.

Ранее Владимир Жириновский сообщил журналистам, что 23 парламентария заразились коронавирусом. Вячеслав Володин, который сохранил за собой пост председателя, заявил, что в Госдуме продлят меры по борьбе с ковидом, включая ограничения на посещение здания на Охотном ряду. По его словам, вакцинацию прошли около 70% депутатов, но этого недостаточно.

На первом заседании после выступлений партий избрали Счетную комиссию и временный секретариат, начали регистрацию фракций, утвердили новую структуру комитетов и комиссий. Кроме того, депутатов Госдумы восьмого созыва в Георгиевском зале Кремля принял Владимир Путин.

В Китай жертвами наводнения в провинции Шаньси стали не менее 15 человек. Есть пропавшие без вести. Власти заявили, что в зоне бедствия находятся около двух миллионов граждан. Из них свыше 120 тысяч в срочном порядке эвакуировали.

Затоплены территории в 11 городах и 76 уездах. Около 19 тысяч построек в Шаньси разрушены, еще столько же серьезно повреждены. Уничтожен урожай на огромных территориях. Из-за разгула стихии остановилась работа десятков угольных шахт. И это при том, что провинция считается крупнейшим угольным центром Китая, где добывается четверть всего угля в стране.

Причиной наводнения стали мощные ливни. В провинции выпало почти 120 миллиметров осадков, что в десятки раз превышает норму. Прогнозы синоптиков не утешительны, в ближайшие дни обильные дожди в Шаньси продолжатся.

Эксперты подсчитали, что экономический ущерб от наводнений приближается к миллиарду долларов. В стране начался сбор средств для помощи пострадавшему региону. Пожертвования уже отправили крупные китайские компании.