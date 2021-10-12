"Москва и мир": экспресс-тестирование на COVID-19 и дефицит в Великобритании

Более 4 тысяч человек могут ежедневно принимать пункты бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус в Москве. Сдать тест можно в 10 центрах госуслуг "Мои документы" и еще 10 популярных общественных местах: торговых центрах, ГУМе и фуд-молле "Депо".

Взрослому при себе нужно иметь паспорт, ребенку – свидетельство о рождении, а также полис ОМС. Результат будет известен через 15 минут. Если он положительный, то у человека тут же без очереди и предварительной записи возьмут ПЦР-мазок. Эта услуга тоже бесплатная. Результат в течение суток пришлют по СМС, также он появится в электронной медкарте. При подтверждении диагноза на дом к пациенту отправят врача.

За минувшие сутки в России подтверждено более 28 тысяч новых случаев коронавируса. Болеют в 85 регионах, но больше всего в Москве – почти 4 700 пациентов с ковидом за сутки.

Медучреждения столицы стремительно заполняются больными. Об этом рассказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. По его мнению, ухудшение ситуации было прогнозируемо. Медик в очередной раз напомнил, что единственный путь подготовить свой организм к встрече с вирусом – это вакцинация.

Ситуация с коронавирусом в России остается сложной. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с ковидом. По данным Минздрава, более чем на 10% выросло число тяжелых пациентов с ковидом. Большинство из них не были вакцинированы.

Михаил Мишустин подчеркнул, что прививка – по-прежнему самый надежный способ защитить себя и близких. И в России для этого есть все условия. Полностью вакцинировали уже 43 миллиона человек. Это почти треть населения страны.

Премьер также отметил важность ревакцинации. Этот процесс, по словам Михаила Мишустина, позволит избежать ухудшения ситуации с коронавирусом.

В Великобритании исчезли продукты из супермаркетов. Жители в панике спешат скупить все, что осталось. И больше всего переживают, что полки магазинов не наполнятся до Рождества. Каждый третий покупатель уже начал запасаться продуктами к празднику, хотя обычно ажиотаж начинался лишь в конце ноября.

Супермаркеты увеличивают заказы на индейку и другие традиционные рождественские продукты, но предупреждают клиентов, что возможны задержки поставок. Причина – нехватка водителей грузовых автомобилей. Большинство из них – иностранцы, которые покинули страну после выхода Великобритании из ЕС. Теперь транспортной отрасли не хватает около 100 тысяч дополнительных сотрудников.

Ранее по этой же причине страна испытала нехватку топлива. Одни АЗС просто закрылись, на других –выстроились огромные очереди. Правительство, чтобы исправить ситуацию, привлекло военных. Теперь они развозят бензин на АЗС и решают продовольственный кризис.