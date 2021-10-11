"Москва и мир": экспресс-тесты на COVID-19 в столице и новый канцлер Австрии

В Москве начали проводить бесплатные экспресс-тесты на коронавирус. Как сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пройти процедуру можно в центрах госуслуг "Мои документы" и в популярных общественных местах – торговых центрах, ГУМе и фуд-молле "Депо". Всего в городе открыто 20 медпунктов.
По мнению властей, массовый скрининг позволит выявлять случаи бессимптомного коронавируса и своевременно начать лечение. Что бы сделать экспресс-тест для взрослого понадобится паспорт, для ребенка – свидетельство о рождении, а также номер полиса ОМС. Дети могут процедуру пройти только в присутствии родителей.
Если экспресс-тестирование даст положительный результат, то человеку сразу на месте без очередей и предварительной записи сделают ПЦР-тест. И эта услуга тоже бесплатная. Результат в течение суток пришлют по СМС, также он появится в электронной медицинской карте. Если диагноз подтвердится, то к пациенту на дом отправят врача.
В Татарстане 11 октября объявлено днем траура по жертвам крушения самолета L-410. На борту были 2 пилота и 20 парашютистов, в итоге 16 человек погибли. Большинство из тех, кто находился на борту, жители других регионов – Башкортостана, Удмуртии, Марий Эл, Ульяновской, Кировской и Челябинской областей.
Власти Татарстана выплатят семьям погибших по миллиону рублей и окажут помощь в доставке тел на родину. Авиакатастрофа произошла 10 октября. Легкомоторный L-410, принадлежащий аэроклубу города Мензелинск, упал сразу после взлета. Перед крушением пилоты сообщили о поломке левого двигателя самолета. Выжить удалось шести пассажирам, которые находились в хвостовой части. Всех доставили в больницы с травмами разной степени тяжести.
Основной причиной трагедии называют техническую неисправность. До окончания расследования по всей России приостановили полеты L-410. Для самолета такого типа это уже третий трагический инцидент за полгода.
Александер Шалленберг принял присягу и стал новый канцлером Австрии. Церемонию провел президент. Она прошла в Вене во дворце Хофбург. До этого Шалленберг занимал пост министра иностранных дел. Внешнеполитическим ведомством он руководил с 2019 года. Политик представляет Австрийскую народную партию.
Предыдущий канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке в субботу. Поводом стало прокурорское расследование. Курца обвиняют во взяточничестве и должностных преступлениях. Так, следствие располагает фактами, что экс-канцлер был причастен к подкупу СМИ. За деньги газеты публиковали опросы с положительными откликами о правящей партии. Курц обвинения категорически отвергает.
Не смотря на отставку, эксперты уверены, что политик еще о себе заявит. Во-первых, ему всего 35 лет, во-вторых, его рейтинг достаточно высокий. В-третьих, Курц после отставки продолжит быть депутатом парламента, а это гарантирует ему неприкосновенность.
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