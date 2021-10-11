"Москва и мир": экспресс-тесты на коронавирус в столице и борьба с COVID-19

В Москве начали проводить бесплатные экспресс-тесты на коронавирус. Как сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пройти процедуру можно в центрах госуслуг "Мои документы" и в популярных общественных местах – торговых центрах, ГУМе и фуд-молле "Депо". Всего в городе открыто 20 медпунктов.

По мнению властей, массовый скрининг позволит выявлять случаи бессимптомного коронавируса и своевременно начать лечение. Что бы сделать экспресс-тест для взрослого понадобится паспорт, для ребенка – свидетельство о рождении, а также номер полиса ОМС. Дети могут процедуру пройти только в присутствии родителей.

Если экспресс-тестирование даст положительный результат, то человеку сразу на месте без очередей и предварительной записи сделают ПЦР-тест. И эта услуга тоже бесплатная. Результат в течение суток пришлют по СМС, также он появится в электронной медицинской карте. Если диагноз подтвердится, то к пациенту на дом отправят врача.

Мир проделал почти 60 процентов на пути в борьбе с коронавирусом. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения. При этом специалистов тревожит неравномерное распределение препаратов от коронавируса в мире. Если в Африке уровень вакцинации около до четырех процентов, то в некоторых странах Европы и Америки прививки сделали уже около 80% жителей. И в ЕС этот уровень пытаются повысить.

В Германии решили отменить бесплатные тесты на коронавирус для тех, кто не хочет прививаться. А в Румынии, где зафиксирован новый всплеск заболеваемости, предлагают вводить бустерную дозу пожилым. В Великобритании помимо прививок от коронавируса начали вакцинацию от сезонного гриппа, чтобы не осложнять и без того непростую ситуацию с заболеваемостью.

А вот в Бразилии первое лицо государства, напротив, своим примером проводить антипрививочную кампанию. Жаир Болсонару коронавирусом переболел и является ярым противником вакцинации. Впрочем, от этого сам и страдает. Из-за отсутствия сертификата о вакцинации его не пустили на стадион посмотреть игру любимого футбольного клуба.

За последние сутки в России подтвердились почти 29,5 тысячи новых случаев коронавируса. Это максимум с начала года. Также последнее время несколько раз обновлялся антирекорд смертности. Это происходит из-за низкого уровня вакцинации. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметит, что власти используют любую возможность обратиться к гражданам с призывом прививаться. И для вакцинации созданы все условия. Дмитрий Песков также отметил, что Владимир Путин давно взял ситуацию с коронавирусом в свои руки. Президент и правительство занимаются темой ковида ежедневно.

На фоне роста цифр некоторые вирусологи заявляют о необходимости вводить штрафы за отказ от прививок. По их мнению, это позволит снизить финансовую нагрузку на систему здравоохранения. Однако в Кремле уже заявили, это "нереальная" для России инициатива. Она противоречит социальному характеру государства.

Тем временем 30% регионов РФ уже ввели или анонсировали систему QR-кодов. Это значит, что посещать разные общественные места смогут только привитые или официально переболевшие россияне.