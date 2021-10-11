"Москва и мир": погода в столице и борьба с коронавирусом

11 октября у жителей Центральной России последний день, чтобы позагорать. Прогноз на понедельник дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, период влияния антициклона, который определял погоду в последнее время, завершается. Солнечные дни закончатся, атмосферное давление, которое за минувшую неделю несколько раз обновило рекорды, начнет снижаться.

Со среды будет облачно и пасмурно, пойдут небольшие дожди. Как пояснил Роман Вильфанд, при таких условиях солнечная энергия будет поглощаться и отражаться плотным слоем облаков. При этом температура понизится по сравнению с началом недели.

Что касается столичного региона, то днем стоит ждать до плюс 11 градусов, а по ночам – от 4 до 7 градусов. Поэтому на этой неделе заморозков в столице не прогнозируют. Первый снег тоже пока не обещают. Его в столице не будет как минимум до 20-х чисел октября.

Мир проделал почти 60 процентов на пути в борьбе с коронавирусом. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения. При этом специалистов тревожит неравномерное распределение препаратов от коронавируса в мире. Если в Африке уровень вакцинации около до четырех процентов, то в некоторых странах Европы и Америки прививки сделали уже около 80% жителей. И в ЕС этот уровень пытаются повысить.

В Германии решили отменить бесплатные тесты на коронавирус для тех, кто не хочет прививаться. А в Румынии, где зафиксирован новый всплеск заболеваемости, предлагают вводить бустерную дозу пожилым. В Великобритании помимо прививок от коронавируса начали вакцинацию от сезонного гриппа, чтобы не осложнять и без того непростую ситуацию с заболеваемостью.

А вот в Бразилии первое лицо государства, напротив, своим примером проводить антипрививочную кампанию. Жаир Болсонару коронавирусом переболел и является ярым противником вакцинации. Впрочем, от этого сам и страдает. Из-за отсутствия сертификата о вакцинации его не пустили на стадион посмотреть игру любимого футбольного клуба.

В Татарстане 11 октября объявлено днем траура по жертвам крушения самолета L-410. На борту были 2 пилота и 20 парашютистов, в итоге 16 человек погибли. Большинство из тех, кто находился на борту, жители других регионов – Башкортостана, Удмуртии, Марий Эл, Ульяновской, Кировской и Челябинской областей.

Власти Татарстана выплатят семьям погибших по миллиону рублей и окажут помощь в доставке тел на родину. Авиакатастрофа произошла 10 октября. Легкомоторный L-410, принадлежащий аэроклубу города Мензелинск, упал сразу после взлета. Перед крушением пилоты сообщили о поломке левого двигателя самолета. Выжить удалось шести пассажирам, которые находились в хвостовой части. Всех доставили в больницы с травмами разной степени тяжести.

Основной причиной трагедии называют техническую неисправность. До окончания расследования по всей России приостановили полеты L-410. Для самолета такого типа это уже третий трагический инцидент за полгода.