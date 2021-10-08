"Москва и мир": герой из столичного метро и землетрясение в Японии

Роман Ковалев, которого избили в столичном метро, получит 2 миллиона рублей. Об этом заявил Сергей Собянин. Он лично приехал в больницу к пострадавшему мужчине. Мэр рассказал, что Роману лучше, однако впереди его ждет операция.

Романа избили прямо в вагоне трое мужчин, когда он заступился за девушку. Ковалев получил два перелома носа, также у него серьезно пострадал глаз. По словам Сергея Собянина, медики будут делать все, чтобы восстановить здоровье мужчины.

Также мэр отдельно поблагодарил машиниста поезда, дежурную по станции, наряд полиции и пассажирку, которая помогла быстро задержать нападавших. Она не растерялась, нажала специальную кнопку в поезде, а затем бросилась вслед за злоумышленниками и указала на них сотрудникам полиции. Девушка получит награду от Следственного комитета.

Пострадавшего Романа Ковалева также навестил начальник УВД метро Шамиль Сибанов. Он пожелал ему скорейшего выздоровления и пообещал персональную экскурсию по подземке.

Солнечная и относительно теплая погода ожидается в Центральной России в выходные. Будут малооблачные и безветренные дни. Так, в столичном регионе термометры покажут около +12–13 градусов днем, в ночные часы – 0...+2 градуса, а в Московской области ожидаются заморозки до -2 градусов.

Характер погоды в столице начнет меняться с 12 октября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, станет облачно, и это приведет к тому, что с середины следующей недели заметно потеплеют ночи. Ночная температура будет достигать восьми градусов тепла. Также начнутся небольшие дожди. Роман Вильфанд призвал москвичей не прощаться с золотой осенью из-за смены характера погоды, солнце еще выглянет.

Что касается атмосферного давления, то оно будет высоким до конца этой рабочей недели. Последние показатели побили несколько рекордов. Однако пик уже пройден. Роман Вильфанд попросил горожан не переживать, так как, по его словам, негативное влияние высокого давления на здоровье людей не доказано.

52 человека пострадали во время землетрясения в Японии.У большинства ушибы и ссадины. Очевидцы рассказывали, что в квартирах из-за подземных толчков падала мебель.

Пришлось обращаться к медикам и пассажирам одного из токийских поездов. Он сошел с рельсов. На острове Хонсю было приостановлено движение около 150 железнодорожных составов, в том числе сверхскоростных. Сбои произошли в работе всего общественного транспорта. На станциях метро выстроились очереди. Тысячи человек не смогли вовремя приехать на работу.

Землетрясение, очаг которого залегал на глубине около 80 километров, произошло недалеко от Токио, в префектуре Тиба. Магнитуда составила 5,9. Подземные толчки ощущались в 26 регионах страны. В этот же день, только на несколько часов раньше, тряхнуло Пакистан. В этой стране последствия подземных ударов более серьезные. Его эпицентр находился недалеко от города Кветта. Погибли не менее 15 человек. Тысячи жителей остались без крыши над головой.