"Москва и мир": новый центр в Люблине и землетрясение в Японии

В районе Люблино заканчивается ремонт филиала многопрофильного центра паллиативной помощи. Специалистам осталось установить медоборудование. Город планирует закупить для учреждения больше 5 тысяч единиц техники, в том числе передвижные рентген-аппараты. Пациентами дома сестринского ухода станут горожане с возрастными нарушениями.

Сергей Собянин отметил, что развивать в городе амбулаторную помощь власти планируют и в дальнейшем.

"Это очень важно. Потому что большинство таких тяжелобольных людей находятся дома под присмотром родственников, что в принципе правильно, но для этого нужно, конечно, оказывать им и врачебную, медицинскую помощь, – подчеркнул мэр. – Тяжелая, сложная, но очень нужная помощь. Я благодарен всем, кто посвятил свою жизнь этой профессии, этому направлению. Надеюсь, что в сотрудничестве и с общественными организациями, благотворительными фондами, усилиями города эта ситуация будет значительно улучшаться".

Уже сейчас в столице работает служба патронажной опеки на дому. Под ее контролем – около 17 тысяч человек. Для тех пенсионеров, кому невозможно оказать помощь в домашних условиях, в ближайший год откроют три спеццентра. А еще три здания Центра паллиативной помощи капитально отремонтируют.

Роман Ковалев, которого избили в столичном метро, получит два миллиона рублей. Об этом заявил Сергей Собянин. Он лично приехал в больницу к пострадавшему мужчине. Мэр рассказал, что Роману лучше, однако впереди его ждет операция.

Романа избили прямо в вагоне трое мужчин, когда он заступился за девушку. Ковалев получил два перелома носа, также у него серьезно пострадал глаз. По словам Сергея Собянина, медики будут делать все, чтобы восстановить здоровье мужчины.

Также мэр отдельно поблагодарил машиниста поезда, дежурную по станции, наряд полиции и пассажирку, которая помогла быстро задержать нападавших. Она не растерялась, нажала специальную кнопку в поезде, а затем бросилась вслед за злоумышленниками и указала на них сотрудникам полиции. Девушка получит награду от Следственного комитета.

Пострадавшего Романа Ковалева также навестил начальник УВД метро Шамиль Сибанов. Он пожелал ему скорейшего выздоровления и пообещал персональную экскурсию по подземке.

52 человека пострадали во время землетрясения в Японии.У большинства ушибы и ссадины. Очевидцы рассказывали, что в квартирах из-за подземных толчков падала мебель.

Пришлось обращаться к медикам и пассажирам одного из токийских поездов. Он сошел с рельсов. На острове Хонсю было приостановлено движение около 150 железнодорожных составов, в том числе сверхскоростных. Сбои произошли в работе всего общественного транспорта. На станциях метро выстроились очереди. Тысячи человек не смогли вовремя приехать на работу.

Землетрясение, очаг которого залегал на глубине около 80 километров, произошло недалеко от Токио, в префектуре Тиба. Магнитуда составила 5,9. Подземные толчки ощущались в 26 регионах страны. В этот же день, только на несколько часов раньше, тряхнуло Пакистан. В этой стране последствия подземных ударов более серьезные. Его эпицентр находился недалеко от города Кветта. Погибли не менее 15 человек. Тысячи жителей остались без крыши над головой.