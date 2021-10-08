"Москва и мир": продление сезона велопроката в столице и землетрясение в Японии

Сезон велопроката в Москве решено продлить до конца ноября. Это связано с большой популярностью услуги и хорошей погодой. Так, в ближайшие выходные в столичном регионе столбики термометров поднимутся до отметки +13 градусов.

Велосезон в этом году обещает стать рекордно длинным. Открыли его тоже раньше срока – 6 апреля. Это самый ранний старт за всю историю проекта.

Городской прокатный велопарк насчитывает более 6,5 тысячи велосипедов. Арендовать их можно на специальных станциях. В городе их 700. Каждая седьмая оборудована электровелосипедами.

За последние два года пользователи велопроката совершили около 10 миллионов поездок. Особенно сервис востребован среди курьерских и волонтерских организаций. Их сотрудники могут арендовать велосипед бесплатно.

У остальных горожан большой популярностью пользуется новый тариф "Поминутный". В начале поездки нужно заплатить 20 рублей, а потом – по 5 рублей за минуту. При этом никакого лимита на количество ежедневных поездок нет.

В России обновлен антирекорд смертности от коронавируса за все время пандемии. За последние сутки скончались 936 пациентов с ковидом. Цифры по заболевшим тоже большие – подтвердились более 27 тысяч новых случаев.

Ограничения на федеральном уровне власти пока не вводят, но меры принимают в регионах. Так, в Крыму организации обязаны перевести на удаленную работу сотрудников старше 65 лет. Также для пенсионеров ограничат льготный проезд. На Сахалине в кино и театры будут пускать только привитых. В Нижегородской области похожие ограничения – массовые мероприятия теперь доступны только вакцинированным.

В Благовещенске QR-коды с 18 октября понадобятся для посещения общепита. А власти Татарстана решили, что театры, кинотеатры, цирки и концертные залы можно заполнять только наполовину от их вместимости. В Чувашии тоже будут вводить QR-коды, а в Ярославской области объявили удаленку и самоизоляцию для непривитых пенсионеров.

52 человека пострадали во время землетрясения в Японии.У большинства ушибы и ссадины. Очевидцы рассказывали, что в квартирах из-за подземных толчков падала мебель.

Пришлось обращаться к медикам и пассажирам одного из токийских поездов. Он сошел с рельсов. На острове Хонсю было приостановлено движение около 150 железнодорожных составов, в том числе сверхскоростных. Сбои произошли в работе всего общественного транспорта. На станциях метро выстроились очереди. Тысячи человек не смогли вовремя приехать на работу.

Землетрясение, очаг которого залегал на глубине около 80 километров, произошло недалеко от Токио, в префектуре Тиба. Магнитуда составила 5,9. Подземные толчки ощущались в 26 регионах страны. В этот же день, только на несколько часов раньше, тряхнуло Пакистан. В этой стране последствия подземных ударов более серьезные. Его эпицентр находился недалеко от города Кветта. Погибли не менее 15 человек. Тысячи жителей остались без крыши над головой.