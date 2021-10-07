"Москва и мир": круг по БКЛ и мнение американцев о Байдене

Пассажиры московского метро смогут проехать полный круг по Большой кольцевой линии за полтора часа. Об этом сообщили в строй комплексе столицы. БКЛ соединит существующие и планируемые радиальные линии. Запуск этой линии разгрузит уже действующее кольцо примерно на 30 процентов, а время в пути для большинства пассажиров сократится почти в 2 раза.

Первый участок БКЛ на северо-западе Москвы был запущен в феврале 2018 года. Затем поэтапно в эксплуатацию вводили другие отрезки линии. А до конца этого года планируют одновременно открыть 10 станций большого кольца.

Джо Байден не оправдал надежды американцев. Все больше граждан не доверяют своему президенту. Последний опрос показал, что больше половины американцев недовольны работой лидера. Поддерживают его сейчас только 38 процентов опрошенных. Еще три недели назад таких было на 4 процента больше.

Как и ожидалось, подавляющее большинство оптимистически настроенных жителей США – демократы. Среди республиканцев почти 100 процентов не верит в Байдена. Среди претензий американцев к главе Белого дома – его политика в отношении иммигрантов.

Плохо отразились на репутации Байдена и последние события в Афганистане. Но больше всего людей волнует состояние экономики США. Живой иллюстрацией последнего опроса американцев стала поездка Байдена в Мичиган. Сотни людей вышли на улицы, но не для того, чтобы поприветствовать президента. Они несли плакаты в поддержку предыдущего лидера Дональда Трампа. При этом собравшиеся не стеснялись в выражениях и выкрикивали Байдену веё, что они о нем думают.

В России выявили максимум зараженных коронавирусом с начала года. За последние сутки подтвердились более 27,5 тысячи новых случаев. Также в стране второй день подряд фиксируют более 900 смертей. Каких-либо ограничений на федеральном уроне на фоне роста цифр власти пока не объявляли. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, введение локдауна в любом из регионов России – это абсолютно нежелательный сценарий развития событий.

Песков подчеркнул, что в приоритете точечные меры. И их уже принимают. Так, в Калининградской области с 8 октября без QR-кода нельзя будет посещать кафе, рестораны и столовые. А с 1 ноября это правило распространится на кинотеатры, театры и концертные залы.

Такие же ограничения начнут действовать в Архангельской области. А в Вологодской, Воронежской, Рязанской областях и Удмуртии объявлена обязательная вакцинация для работников некоторых сфер. Привиться должны врачи, учителя, сотрудники соцзащиты, водители, продавцы, официанты.