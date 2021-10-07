"Москва и мир": выставка "Открой Моспром" и землетрясение в Пакистане

В Москве заработала выставка "Открой Моспром. Механизмы большого города". На площади в более полутора тысяч квадратных метров свои достижения представили более 100 производств. Открытие приурочили ко Дню московской промышленности. Экспозицию осмотрел Сергей Собянин.

В настоящий момент на территории Москвы работают более трех тысяч предприятий. За последние восемь месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем промышленного производства в столице увеличился почти на четверть. Продукция, сделанная в столице, поставляется в 175 стран. Основные импортеры – США, Казахстан, Белоруссия, Германия и Китай.

Не менее 20 человек погибли в Пакистане в результате мощного землетрясения, еще более 200 – получили ранения. Под завалами домов могут находиться люди.

Две серии подземных толчков произошли рано утром 7 октября, когда большинство местных жителей еще спали. Магнитуда первого составила почти шесть, второго – четыре с половиной. Эпицентр землетрясения находился примерно в 100 километрах от крупнейшего города Кветта.В регионе разрушены сотни домов. В зоне бедствия идут поисково-спасательные работы. Власти пытаются решить вопрос с расселением людей, оставшихся без крова.

Страдает от стихии сейчас Венеция. Город снова ушел под воду. Впрочем, жителей города этим не удивить. Высокая вода ту регулярное явление. Опытные венецианцы уже установили специальные дорожки и достали резиновые сапоги. А вот туристы опечалены. Знаменитая площадь Сан-Марко превратилась в озеро. Паводок добрался даже до пола в базилике.

Мужчину, который заступился за девушку в московском метро, наградят. Такое поручение дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он отметил смелость 25-летнего Романа Ковалева, который не остался в стороне. Ему вручат медаль "Доблесть и отвага".

Инцидент в подземке произошел 6 октября в вагоне поезда, который следовал до станции "Первомайская". По словам очевидцев, трое молодых людей шумели и ругались матом, а затем начали угрожать девушке, которая сделала им замечание. Роман Ковалев вступился за нее, после чего хулиганы его избили.

Мужчина получил два перелома носа, также у него серьезно пострадал глаз. Потребовалась госпитализация. Роман сообщил, что ему будут вправлять нос, когда спадут отеки, и, возможно, нужно будет ставить пластину под глазом для коррекции зрения.

Нападавших задержали. При этом они угрожали полицейским ножом и перцовым баллончиком. По данным СМИ, все трое ранее судимые. Суд арестовал их по обвинению в хулиганстве, позже Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.