"Москва и мир": электробусы в столице и землетрясение в Пакистане

800-й электробус начал курсировать по улицам столицы. Как сообщили в департамента транспорта, новая экологически чистая машина будет обслуживать пассажиров на маршруте № 351.Он проходит по Варшавскому шоссе через Новоданиловскую и Нагатинскую набережные и связывает станцию метро "Нагатинская" с "Коломенской".

Первые электробусы появились в Москве всего три года назад. За это время городской электробусный парк смог стать крупнейшим в Европе. Еще одну транспортную новинку начнут тестировать в столице в ближайшее время. Речь идет об электробусе с инновационной водородной установкой. Собирать водоробусы будут на базе московского производства "КамАЗ", его цеха открыли на территории Сокольнического вагоностроительного завода.

Образец для тестирования планируют сделать в этом году. Специалисты уверяют, что при полной зарядке водоробус сможет проходить свыше 250 километров. Он не создает выбросов вредных веществ, обладает высокими показателями звукоизоляции и требует всего одной заправки в день.

Не менее 20 человек погибли в Пакистане в результате мощного землетрясения, еще более 200 – получили ранения. Под завалами домов могут находиться люди.

Две серии подземных толчков произошли рано утром 7 октября, когда большинство местных жителей еще спали. Магнитуда первого составила почти шесть, второго – четыре с половиной. Эпицентр землетрясения находился примерно в 100 километрах от крупнейшего города Кветта.В регионе разрушены сотни домов. В зоне бедствия идут поисково-спасательные работы. Власти пытаются решить вопрос с расселением людей, оставшихся без крова.

Страдает от стихии сейчас Венеция. Город снова ушел под воду. Впрочем, жителей города этим не удивить. Высокая вода ту регулярное явление. Опытные венецианцы уже установили специальные дорожки и достали резиновые сапоги. А вот туристы опечалены. Знаменитая площадь Сан-Марко превратилась в озеро. Паводок добрался даже до пола в базилике.

В России выявили максимум зараженных коронавирусом с начала года. За последние сутки подтвердились более 27,5 тысячи новых случаев. Также в стране второй день подряд фиксируют более 900 смертей. Каких-либо ограничений на федеральном уроне на фоне роста цифр власти пока не объявляли. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, введение локдауна в любом из регионов России – это абсолютно нежелательный сценарий развития событий.

Песков подчеркнул, что в приоритете точечные меры. И их уже принимают. Так, в Калининградской области с 8 октября без QR-кода нельзя будет посещать кафе, рестораны и столовые. А с 1 ноября это правило распространится на кинотеатры, театры и концертные залы.

Такие же ограничения начнут действовать в Архангельской области. А в Вологодской, Воронежской, Рязанской областях и Удмуртии объявлена обязательная вакцинация для работников некоторых сфер. Привиться должны врачи, учителя, сотрудники соцзащиты, водители, продавцы, официанты.