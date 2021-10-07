"Москва и мир": электробусы в столице и мнение американцев о Байдене

800-й электробус начал курсировать по улицам столицы. Как сообщили в департамента транспорта, новая экологически чистая машина будет обслуживать пассажиров на маршруте № 351.Он проходит по Варшавскому шоссе через Новоданиловскую и Нагатинскую набережные и связывает станцию метро "Нагатинская" с "Коломенской".

Первые электробусы появились в Москве всего три года назад. За это время городской электробусный парк смог стать крупнейшим в Европе. Еще одну транспортную новинку начнут тестировать в столице в ближайшее время. Речь идет об электробусе с инновационной водородной установкой. Собирать водоробусы будут на базе московского производства "КамАЗ", его цеха открыли на территории Сокольнического вагоностроительного завода.

Образец для тестирования планируют сделать в этом году. Специалисты уверяют, что при полной зарядке водоробус сможет проходить свыше 250 километров. Он не создает выбросов вредных веществ, обладает высокими показателями звукоизоляции и требует всего одной заправки в день.

Джо Байден не оправдал надежды американцев. Все больше граждан не доверяют своему президенту. Последний опрос показал, что больше половины американцев недовольны работой лидера. Поддерживают его сейчас только 38 процентов опрошенных. Еще три недели назад таких было на 4 процента больше.

Как и ожидалось, подавляющее большинство оптимистически настроенных жителей США – демократы. Среди республиканцев почти 100 процентов не верит в Байдена. Среди претензий американцев к главе Белого дома – его политика в отношении иммигрантов.

Плохо отразились на репутации Байдена и последние события в Афганистане. Но больше всего людей волнует состояние экономики США. Живой иллюстрацией последнего опроса американцев стала поездка Байдена в Мичиган. Сотни людей вышли на улицы, но не для того, чтобы поприветствовать президента. Они несли плакаты в поддержку предыдущего лидера Дональда Трампа. При этом собравшиеся не стеснялись в выражениях и выкрикивали Байдену веё, что они о нем думают.

Пассажиры московского метро смогут проехать полный круг по Большой кольцевой линии за полтора часа. Об этом сообщили в строй комплексе столицы. БКЛ соединит существующие и планируемые радиальные линии. Запуск этой линии разгрузит уже действующее кольцо примерно на 30 процентов, а время в пути для большинства пассажиров сократится почти в 2 раза.

Первый участок БКЛ на северо-западе Москвы был запущен в феврале 2018 года. Затем поэтапно в эксплуатацию вводили другие отрезки линии. А до конца этого года планируют одновременно открыть 10 станций большого кольца.