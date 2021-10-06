"Москва и мир": осень в России и утечка нефти в Калифорнии

В Москве начались внеплановые проверки газовых приборов. Специалисты осмотрят кухонные плиты и подводящие шланги во всех домах и квартирах города. Оборудование, которое может представлять угрозу, они отключат. Мелкие неполадки газовики устранят на месте. Кроме того, жильцам напомнят о мерах безопасности и проинструктируют, как правильно эксплуатировать оборудование.

Коммунальные службы просят горожан обеспечить специалистам доступ в квартиры, в противном случае их ждет штраф до двух тысяч рублей. Те, кто боится мошенников, могут уточнить время и дату визита мастера на сайте Мосгаза. Также информация о внеплановой проверке будет размещена на стендах у подъездов домов.

Узнать настоящего сотрудника Мосгаза можно и по униформе – это спецодежда темно-синего цвета с оранжевой вставкой, с символикой организации и светоотражающими полосками. Проверяющий обязан предъявить служебное удостоверение, а по требованию – документ, удостоверяющий личность.

Бабьего лета россиянам ждать не стоит. Об этом заявил научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд. Во второй половине месяца температура начнет понижаться, но останется в пределах нормы. По ночам уже можно ждать минус.

В столичном регионе пока продолжается золотая осень. Это солнечные и безветренные дни. Роман Вильфанд также рассказал, что москвичам не стоит ожидать скорого наступления снежной погоды. Он отметил, что снег в конце октября не редкость, но до постоянных зимних осадков еще далеко.

Синоптики пока не могут дать точный прогноз, насколько снежной и холодной будет зима. Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что, предварительно, в большинстве российских регионов ожидается температура около нормы и выше.

В Калифорнии водолазы обнаружили место утечки нефти. Об этом сообщила служба береговой охраны США. Подводная съемка в Тихом океане показала, что участок трубопровода длиной более километра был смещен. В результате на объекте произошел разрыв. Версия, что повреждение мог нанести якорь судна пока не подтверждается, расследование ЧП продолжается.

Разлив зафиксировали в минувшее воскресенье. В океан у побережья округа Ориндж попало около 500 тысяч литров топлива. Прибрежная зона оказалась покрыта черной пленкой. Это привело к гибели птиц и рыб. Пляжи, которые являются излюбленным местом отдыха туристов и серфингистов, закрыты.

В округе введен режим чрезвычайного положения. В настоящий момент утечку нефти удалось остановить. Полным ходом идут работы по ликвидации последствий инцидента. Собрано около 20 тысяч литров топлива, очищено более полутора километров береговой линии.