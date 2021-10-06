"Москва и мир": проверка газового оборудования в столице и пожары в Турции

В Москве начались внеплановые проверки газовых приборов. Специалисты осмотрят кухонные плиты и подводящие шланги во всех домах и квартирах города. Оборудование, которое может представлять угрозу, они отключат. Мелкие неполадки газовики устранят на месте. Кроме того, жильцам напомнят о мерах безопасности и проинструктируют, как правильно эксплуатировать оборудование.

Коммунальные службы просят горожан обеспечить специалистам доступ в квартиры, в противном случае их ждет штраф до двух тысяч рублей. Те, кто боится мошенников, могут уточнить время и дату визита мастера на сайте Мосгаза. Также информация о внеплановой проверке будет размещена на стендах у подъездов домов.

Узнать настоящего сотрудника Мосгаза можно и по униформе – это спецодежда темно-синего цвета с оранжевой вставкой, с символикой организации и светоотражающими полосками. Проверяющий обязан предъявить служебное удостоверение, а по требованию – документ, удостоверяющий личность.

В Турцию вернулись лесные пожары. Огонь вспыхнул в провинции Мугла в районе Даламана. В аэропорт этого курортного города ежедневно прибывают сотни туристы, в том числе из России. На борьбу со стихией экстренно бросили усиленные отряды МЧС. С неба им помогает авиация. Но на стороне огня сильный ветер. Местные жители боятся повторения летних событий.

В разгар сезона Турция оказалась во власти лесных пожаров. Свой путь стихия начала в Анталье, но буквально за пару недель смогла распространится на территории 54-х провинций. Восемь человек погибли, почти 900 пострадали. Помогали турецким коллегам бороться с пожарами российские пилоты и спецтехника – самолеты Бе-200. Один из них разбился в середине августа на юго-востоке Турции. На борту находились пять российских военнослужащих и трое турецких граждан. Все они погибли.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении летчиков орденом Мужества посмертно. А в Турции именами россиян назовут леса, которые будут высажены в Бодруме.

Бабьего лета россиянам ждать не стоит. Об этом заявил научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд. Во второй половине месяца температура начнет понижаться, но останется в пределах нормы. По ночам уже можно ждать минус.

В столичном регионе пока продолжается золотая осень. Это солнечные и безветренные дни. Роман Вильфанд также рассказал, что москвичам не стоит ожидать скорого наступления снежной погоды. Он отметил, что снег в конце октября не редкость, но до постоянных зимних осадков еще далеко.

Синоптики пока не могут дать точный прогноз, насколько снежной и холодной будет зима. Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что, предварительно, в большинстве российских регионов ожидается температура около нормы и выше.