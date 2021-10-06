"Москва и мир": высокое атмосферное давление в столице и пожары в Турции

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В Москве побит уже пятый за последнее дни рекорд атмосферного давления. В 06:00 оно было выше 768 миллиметров ртутного столба. Прошлый максимум для 6 октября зафиксировали в 2014 году.
На ситуацию в атмосфере влияет мощный антициклон, который установился над Русской равниной. И в ближайшие дни давление продолжит зашкаливать, оставаясь на 18–20 единиц выше нормы. Однако научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что в этом явлении нет ничего опасного, его негативное влияние на здоровье людей не доказано. По его словам, высокое давление обеспечивает солнечные и безветренные дни, и москвичи видят настоящую золотую осень.
Рассказал Роман Вильфанд и о предстоящей зиме. В северных регионах страны она будет теплой, а в остальных, в том числе в столичном, температура воздуха будет держаться около нормы. Однако этот прогноз еще будет корректироваться.
В Турцию вернулись лесные пожары. Огонь вспыхнул в провинции Мугла в районе Даламана. В аэропорт этого курортного города ежедневно прибывают сотни туристы, в том числе из России. На борьбу со стихией экстренно бросили усиленные отряды МЧС. С неба им помогает авиация. Но на стороне огня сильный ветер. Местные жители боятся повторения летних событий.
В разгар сезона Турция оказалась во власти лесных пожаров. Свой путь стихия начала в Анталье, но буквально за пару недель смогла распространится на территории 54 провинций. Восемь человек погибли, почти 900 пострадали. Помогали турецким коллегам бороться с пожарами российские пилоты и спецтехника – самолеты Бе-200. Один из них разбился в середине августа на юго-востоке Турции. На борту находились пять российских военнослужащих и трое турецких граждан. Все они погибли.
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении летчиков орденом Мужества посмертно. А в Турции именами россиян назовут леса, которые будут высажены в Бодруме.
В Сочи всю ночь устраняли последствия сильных ливней, которые продолжались двое суток. Осадки привели к оползню. В одном из поселков в зоне бедствия оказались 22 частных дома и дорога. Однако проезд уже восстановили. Что касается зданий, то некоторые буквально сползли и практически разрушены. Находиться в них невозможно, жителей эвакуировали. Для них организовали пункт временного размещения в гостинице.
Чтобы не допустить мародерства, возле домов дежурят патрули. По словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, последствия непогоды нужно ликвидировать как можно быстрее, чтобы люди могли вернуться к привычной жизни. В среду, 6 октября, начнется оценка ущерба.
В зоне активного оползня работают сотрудники департамента строительства и геологи. Они планируют обследовать полностью весь склон. Кроме того, специалисты приступят к разбору и вывозу разломов. Работы продолжаются и на федеральной трассе Джубга – Сочи, где из-за оползня образовались огромные трещины. Там пришлось вводить реверсивную схему и ограничивать движение грузовиков.
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