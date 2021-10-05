"Москва и мир": день учителя в столице и сбой в Facebook

Сергей Собянин в День учителя осмотрел отремонтированное здание школы № 1517 на Живописной улице. В новом учебном году за парты там сели около 800 ребят. Мэр поздравил педагогов с профессиональным праздником и вручил благодарственные письма.

"Московские учителя самые лучшие в мире, наверное, с уверенностью можно сказать, сегодня лучшие, потому что по уровню образования, по качеству образования московских детей Москва постоянно находится в пятерке лучших образовательных систем мира. Очень важно, что вот такое отношение к делу и такое качество образования присуще не каким-то отдельным элитным школам, а в целом московскому образованию", – отметил мэр.

Он заверил, что в ближайшие пять лет во всех школах города планируется полностью заменить технически устаревшее оборудование. Компьютерные классы получат 100 тысяч современных машин, а у учителей как старших, так и начальных классов будут ноутбуки.

На МКС прилетел первый в мире киноэкипаж. "Союз-МС 19" чуть больше чем за 3 часа доставил на орбиту режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд. Их командиром стал опытный космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров. Стыковка корабля со станцией произошло около 15:30 по московскому времени. Причем проводить ее Антону Шкаплерову пришлось в ручном режиме.

Впервые в истории покорения космоса всем полетом управлял только один командир без помощи бортинженеров. Для Шкаплерова это уже четвертая миссия. Он будет работать на станции более 170 суток. А Клим Шипенко и Юлия Пересильд пробудут на орбите около двух недель.

На МКС режиссер и актриса будут снимать драму под рабочим названием "Вызов". Это фильм о женщине-враче, которая летит на станцию, чтобы спасти космонавта. Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз-МС 19" вместе с Олегом Новицким, который находится на МКС с апреля.

Более 6 часов понадобилось специалистам, чтобы наладить работу Facebook и его сервисов. Накануне вечером один за другим перестали работать Facebook, Instagram, WhatsApp. Вслед за ними проблемы начались в TikTok и даже российской сети "ВКонтакте". Это самое масштабное падение интернет-гиганта в истории.

В компании сообщили, что причиной сбоя стали технические проблемы, ни о каком вмешательстве из вне речи не идет. Глава корпорации Марк Цукенберг уже принес свои извинения пользователям и заверил, что сбой в работе ресурсов не привел к утечке личных данных.

Глава корпорации отметил, что сейчас все сервисы вновь подключены к Сети, и специалисты активно работают над их полным восстановлением. А это вопрос не только чести, но и благосостояния. Цукенберг за несколько часов потерял почти 7 миллиардов долларов.

Стоимость акции Facebook на биржах начала резко падать. Впрочем, эксперты уверены – часть этих средств может вернутся к миллиардеру уже сегодня.