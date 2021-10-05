"Москва и мир": день учителя в столице и ливни в Италии

Сергей Собянин в День учителя осмотрел отремонтированное здание школы № 1517 на Живописной улице. В новом учебном году за парты там сели около 800 ребят. Мэр поздравил педагогов с профессиональным праздником и вручил благодарственные письма.

"Московские учителя самые лучшие в мире, наверное, с уверенностью можно сказать, сегодня лучшие, потому что по уровню образования, по качеству образования московских детей Москва постоянно находится в пятерке лучших образовательных систем мира. Очень важно, что вот такое отношение к делу и такое качество образования присуще не каким-то отдельным элитным школам, а в целом московскому образованию", – отметил мэр.

Он заверил, что в ближайшие пять лет во всех школах города планируется полностью заменить технически устаревшее оборудование. Компьютерные классы получат 100 тысяч современных машин, а у учителей, как старших, так и начальных классов, будут ноутбуки.

На МКС летит первый в мире киноэкипаж. На орбиту отправились режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Их командир – опытный космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. Пуск прошел на космодроме "Байконур" около 12:00 по московскому времени. Примерно через девять минут пилотируемый корабль "Союз-МС 19" отделился от третьей ступени ракеты. Полет до МКС идет по короткой схеме и займет примерно 3 часа 17 минут, после чего по плану – стыковка с модулем "Рассвет".

Тренировки режиссера и актрисы начались в мае и проходили по ускоренной схеме. Это техническая, физическая, психологическая и другие виды подготовки. На МКС Шипенко и Пересильд будут снимать космическую драму под рабочим названием "Вызов". Это фильм о женщине-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Актриса и режиссер проведут на орбите 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким, который находится на станции с апреля.

В Италии объявлен красный уровень погодной опасности. На северо-запад страны обрушились мощные ливни. Под напором стихии из берегов вышли реки. Улицы Лигурии превратились в бурные потоки. Проехать по ним не могут даже автобусы.

Наводнение спровоцировало оползни, несколько автодорог пришлось перекрыть. Непогода отразилась и на железнодорожном сообщении. Движение поездов на нескольких участках приостановлено.

Больше других пострадала Савона. За шесть часов там выпало 400 миллиметров осадков – для итальянских регионов это практически годовая норма. Затоплены подвалы и первые этажи жилых домов. В нескольких городах закрыты школы и рынки.

Страдает от дождей и соседняя Франция. Там основной жертвой стихии стал Марсель. В городе выпало почти три месячные нормы осадков – около 180 миллиметров воды. Синоптики говорят, что такого в начале октября в регионе никогда не было.

При этом, по прогнозу, дожди продолжатся. О размерах ущерба местные власти судить пока не берутся. Помимо экономики, пострадала экология региона. В последние недели в городе бастовали мусорщики. Часть отходов, скопившихся на улицах, потоки воды унесли в море.