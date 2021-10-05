"Москва и мир": рекорд атмосферного давления в столице и ливни в Италии

В Москве установлен рекорд атмосферного давления. В столице зафиксировали 766 миллиметров ртутного столба, что примерно на 20 единиц выше нормы. Максимально высокие значения фиксируются уже четвертые сутки подряд.

Погода уже побила рекорд 2010 года. Об этом сообщил сотрудник центра "Фобос" Михаил Леус. Синоптики предупреждают, барический купол продолжит усиливаться. Сегодня в течении дня и в ближайшие двое суток давление в столице еще способно подрасти на пару миллиметров. Это могут почувствовать на себе гипертоники и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Что касается других показателей, то в столице до конца недели сохранится малооблачная и солнечная погода. Ветер будет меняться с юго-восточного на южный и юго-западный. Такая погода установилась благодаря мощному антициклону. Он пришел в столичный регион из Скандинавии. Температура воздуха днем в ближайшие дни столице может подняться до 13 градусов тепла, а в выходные даже до +15.

В Сочи восстановили движение по федеральной трассе А-147 в районе Мамайского перевала. Однако на дороге появляются новые трещины, хотя пока незначительные. За ситуацией следят.

Ограничение вводили после оползня, к которому привели дожди. Участок трассы треснул по всей ширине. Жителей нескольких домов в районе бедствия эвакуировали в другие поселки. Власти объявили в Сочи локальный режим ЧП, а на магистрали действовало реверсивное движение.

Из-за сильных осадков, которые обрушились на весь Краснодарский край, под воду ушел и Адлер. Ливневая канализация не справляется с нагрузкой, некоторые улицы затопило. По прогнозам синоптиков, непогода в регионе продержится до 7 октября. В ближайшие дни возможны новые осадки, сильный ветер и даже смерчи.

Штормовое предупреждение уже объявили в Новороссийске. Там порывы ветра могут достичь более 30 метров в секунду. Жителей города призывают не выходить на улицу без необходимости.

В Италии объявлен красный уровень погодной опасности. На северо-запад страны обрушились мощные ливни. Под напором стихии из берегов вышли реки. Улицы Лигурии превратились в бурные потоки. Проехать по ним не могут даже автобусы.

Наводнение спровоцировало оползни, несколько автодорог пришлось перекрыть. Непогода отразилась и на железнодорожном сообщении. Движение поездов на нескольких участках приостановлено.

Больше других пострадала Савона. За шесть часов там выпало 400 миллиметров осадков – для итальянских регионов это практически годовая норма. Затоплены подвалы и первые этажи жилых домов. В нескольких городах закрыты школы и рынки.

Страдает от дождей и соседняя Франция. Там основной жертвой стихии стал Марсель. В городе выпало почти три месячные нормы осадков – около 180 миллиметров воды. Синоптики говорят, что такого в начале октября в регионе никогда не было.

При этом, по прогнозу, дожди продолжатся. О размерах ущерба местные власти судить пока не берутся. Помимо экономики, пострадала экология региона. В последние недели в городе бастовали мусорщики. Часть отходов, скопившихся на улицах, потоки воды унесли в море.