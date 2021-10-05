"Москва и мир": рекорд атмосферного давления и сбой в Facebook

В Москве установлен рекорд атмосферного давления. В столице зафиксировали 766 миллиметров ртутного столба, что примерно на 20 единиц выше нормы. Максимально высокие значения фиксируются уже четвертые сутки подряд.

Погода уже побила рекорд 2010 года. Об этом сообщил сотрудник центра "Фобос" Михаил Леус. Синоптики предупреждают, барический купол продолжит усиливаться. Сегодня в течении дня и в ближайшие двое суток давление в столице еще способно подрасти на пару миллиметров. Это могут почувствовать на себе гипертоники и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Что касается других показателей, то в столице до конца недели сохранится малооблачная и солнечная погода. Ветер будет меняться с юго-восточного на южный и юго-западный. Такая погода установилась благодаря мощному антициклону. Он пришел в столичный регион из Скандинавии. Температура воздуха днем в ближайшие дни столице может подняться до 13 градусов тепла, а в выходные даже до +15.

На МКС летит первый в мире киноэкипаж. На орбиту отправились режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Их командир – опытный космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. Пуск прошел на космодроме "Байконур" около 12:00 по московскому времени. Примерно через девять минут пилотируемый корабль "Союз-МС 19" отделился от третьей ступени ракеты. Полет до МКС идет по короткой схеме и займет примерно 3 часа 17 минут, после чего по плану – стыковка с модулем "Рассвет".

Тренировки режиссера и актрисы начались в мае и проходили по ускоренной схеме. Это техническая, физическая, психологическая и другие виды подготовки. На МКС Шипенко и Пересильд будут снимать космическую драму под рабочим названием "Вызов". Это фильм о женщине-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Актриса и режиссер проведут на орбите 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким, который находится на станции с апреля.

Более 6 часов понадобилось специалистам, чтобы наладить работу Facebook и его сервисов. Накануне вечером один за другим перестали работать Facebook, Instagram, WhatsApp. Вслед за ними проблемы начались в TikTok и даже российской сети "ВКонтакте". Это самое масштабное падение интернет-гиганта в истории.

В компании сообщили, что причиной сбоя стали технические проблемы, ни о каком вмешательстве из вне речи не идет. Глава корпорации Марк Цукенберг уже принес свои извинения пользователям и заверил, что сбой в работе ресурсов не привел к утечке личных данных.

Глава корпорации отметил, что сейчас все сервисы вновь подключены к Сети, и специалисты активно работают над их полным восстановлением. А это вопрос не только чести, но и благосостояния. Цукенберг за несколько часов потерял почти 7 миллиардов долларов.

Стоимость акции Facebook на биржах начала резко падать. Впрочем, эксперты уверены – часть этих средств может вернутся к миллиардеру уже сегодня.