"Москва и мир": пункт вакцинации в ГУМе и ситуация с топливом в Великобритании

В ГУМе возобновил работу центр вакцинации от коронавируса. Его пропускная способность увеличилась до 5 тысяч человек в сутки. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что для желающих сделать прививку обеспечен максимальный комфорт: выделены более просторные помещения, улучшена логистика.

Пункт в ГУМе будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00. Там пожилые москвичи могут получить подарочный набор "С заботой о здоровье", в который входят витамины, маски, тонометр и другие вещи для поддержания хорошего самочувствия.

А вот другой крупный центр вакцинации – в Гостином дворе – закроют. Там снова будут проходить выставки, презентации и другие культурные события. По словам Анастасии Раковой, сейчас потребности в таких огромных площадях, отведенных для вакцинации, нет. Поэтому расширенного центра в ГУМе, а также других прививочных пунктов, которые работают в торговых центрах, офисах "Мои документы" и в городских поликлиниках, достаточно.

В России зафиксировали максимум заражений коронавирусом со 2 января. За минувшие сутки подтвердились более 25 700 случаев. Этот показатель также соотносится со значениями начала июля. Тогда начал активно распространяться штамм "Дельта".

Из-за роста цифр в некоторых регионах уже ввели новые ограничения. Так, в Башкирии посещать музеи, выставки, театры и спортивные мероприятия могут лишь вакцинированные либо переболевшие. В Ростовской области работодатели должны перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим. А в Астраханской к онлайн-обучению приступают ученики почти 20 школ и техникумов.

Тем временем, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что предстоящий сезон гриппа в России будет напряженным, в том числе из-за циркуляции коронавируса. По его словам, вакцинироваться нужно от обоих вирусов. Министр также сообщил, что уже есть первые результаты исследования совместимости этих вакцин при их одновременном введении. И они обнадеживают специалистов.

Правительство Великобритании привлекло военных к доставке топлива на АЗС страны. Первый бензовоз уже прибыл на объект. Развозить дефицитное горючее будут около 200 военных. Часть – как водители, остальные – в качестве сопровождения. В первую очередь бензовозы отправятся на заправки Лондона и графства Хартфордшир. Именно там сейчас наиболее сложная ситуация.

Почти каждая пятая заправка в британской столице закрыта. Чуть лучше обстоят дела в других частях страны, в целом бензина нет на 17% АЗС.

"Бензиновая паника" охватила королевство полторы недели назад. На заправках выстраивались километровые очереди. При этом власти старались успокоить сограждан – топливо в стране есть, проблема с его доставкой.

На нехватку водителей бензовозов повлияла пандемия и выход Великобритании из Евросоюза. За последние два года королевство покинули тысячи иностранных водителей. Подготовку новых затруднили ограничительные меры из-за коронавируса.

Правительство обещает решить проблему в ближайшие дни. В планах – выдавать иностранным водителям грузовиков временные визы.