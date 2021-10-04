"Москва и мир": погода в столице и ситуация с топливом в Великобритании

До конца рабочей недели в Центральной России, в том числе в столичном регионе, задержится золотая осень. Будут стоять солнечные и почти безветренные дни. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, периодически будет появляться облачность, но небольшая.

Что касается температуры воздуха, то сейчас она вполне соответствует климатическим нормам начала октября. Днем ожидается 7–12 градусов тела, ночью же возможны легкие заморозки. Ветер будет меняться с юго-восточного на южный и юго-западный. Также прогнозируется рекордно высокое атмосферное давление, достигающее 764 миллиметров ртутного столба. Причина этого – антициклон, который расположился над территорией европейской части страны.

Также синоптики рассказали о том, когда москвичам ждать первые морозы. Заметное понижение температуры в столице прогнозируются после 20 октября. Может выпасть первый мокрый снег.

В России зафиксировали максимум заражений коронавирусом со 2 января. За минувшие сутки подтвердились более 25 700 случаев. О том, что темпы распространения ковида вызывают опасения, заявил Михаил Мишустин. Он выступил на заседании координационного совета при правительстве.

По словам премьера, в стране уже развернули в полтора раза больше инфекционных коек, чем прошлой осенью, но больницы должны готовить дополнительные и делать это заранее. Уровень госпитализаций уже заметно увеличился в столице.

"В Москве пока мы в два раза ниже пиковых значений, но тем не менее за последнюю только неделю мы видим рост заболеваемости порядка 30 процентов и рост госпитализаций больше 20 процентов, что говорит об отрицательной динамике ситуации с короной", – заявил Сергей Собянин.

Мэр сообщил, что в столице будут расширять экспресс-тестирование. Это анализ, результат которого известен уже через 10–15 минут. Такие исследования сейчас проводят в двух офисах "Мои документы", а в ближайшее время пункты откроются еще в десятках отделений и в крупных торговых центрах.

Собянин также сообщил, что в Москве прививки сделали уже более 80% работников образования и здравоохранения.

Правительство Великобритании привлекло военных к доставке топлива на АЗС страны. Первый бензовоз уже прибыл на объект. Развозить дефицитное горючее будут около 200 военных. Часть – как водители, остальные – в качестве сопровождения. В первую очередь бензовозы отправятся на заправки Лондона и графства Хартфордшир. Именно там сейчас наиболее сложная ситуация.

Почти каждая пятая заправка в британской столице закрыта. Чуть лучше обстоят дела в других частях страны, в целом бензина нет на 17% АЗС.

"Бензиновая паника" охватила королевство полторы недели назад. На заправках выстраивались километровые очереди. При этом власти старались успокоить сограждан – топливо в стране есть, проблема с его доставкой.

На нехватку водителей бензовозов повлияла пандемия и выход Великобритании из Евросоюза. За последние два года королевство покинули тысячи иностранных водителей. Подготовку новых затруднили ограничительные меры из-за коронавируса.

Правительство обещает решить проблему в ближайшие дни. В планах – выдавать иностранным водителям грузовиков временные визы.