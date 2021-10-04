"Москва и мир": вакцинация в ГУМе и нефтяное пятно в Тихом океане

В ГУМе возобновил работу центр вакцинации от коронавируса. Его пропускная способность увеличилась до 5 тысяч человек в сутки. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что для желающих сделать прививку обеспечен максимальный комфорт: выделены более просторные помещения, улучшена логистика.

Пункт в ГУМе будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00. Там пожилые москвичи могут получить подарочный набор "С заботой о здоровье", в который входят витамины, маски, тонометр и другие вещи для поддержания хорошего самочувствия.

А вот другой крупный центр вакцинации – в Гостином дворе – закроют. Там снова будут проходить выставки, презентации и другие культурные события. По словам Анастасии Раковой, сейчас потребности в таких огромных площадях, отведенных для вакцинации, нет. Поэтому расширенного центра в ГУМе, а также других прививочных пунктов, которые работают в торговых центрах, офисах "Мои документы" и в городских поликлиниках, достаточно.

Калифорнийское побережье почернело. В Тихий океан вылилось около 500 тысяч литров нефти. О масштабной утечке стало известно в минувшие выходные. Больше остальных пострадали прибрежные территории Хантингтон-Бич. Город находится примерно в 65 километрах от Лос-Анджелеса, это популярное место отдыха и занятий серфингом. Сейчас пляжи, покрытые нефтяной пленкой, закрыты. Жителям запрещено к ним приближаться. Площадь пятна составляет около 34 квадратных километров.

Нефть проникла в местный экологический заповедник, гибнут рыбы и птицы. Что вызвало утечку и как долго она продолжалась, выяснит следствие. На место происшествия уже выехали специалисты национального совета по безопасности на транспорте. Местные власти просят президента США объявить пострадавший округ зоной бедствия и выделить из федерального бюджета деньги на ликвидацию последствий экологической катастрофы.

До конца рабочей недели в Центральной России, в том числе в столичном регионе, задержится золотая осень. Будут стоять солнечные и почти безветренные дни. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, периодически будет появляться облачность, но небольшая.

Что касается температуры воздуха, то сейчас она вполне соответствует климатическим нормам начала октября. Днем ожидается 7–12 градусов тела, ночью же возможны легкие заморозки. Ветер будет меняться с юго-восточного на южный и юго-западный. Также прогнозируется рекордно высокое атмосферное давление, достигающее 764 миллиметров ртутного столба. Причина этого – антициклон, который расположился над территорией европейской части страны.

Также синоптики рассказали о том, когда москвичам ждать первые морозы. Заметное понижение температуры в столице прогнозируются после 20 октября. Может выпасть первый мокрый снег.