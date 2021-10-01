"Москва и мир": завершен сезон фонтанов в столице и вулкан на острове Пальма

В Москве перестали бить фонтаны. Каждый год специалисты в это время начинают их подготовку к периоду холодов. Ведь случае резкого перепада температур или при сильном минусе нагрузка на трубопроводы возрастает, а капли воды, оседающие на конструкциях, при замерзании могут их повредить.

До конца месяца специалисты законсервируют все фонтаны. Всего их в Москве около 600. Сооружения со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защитят специальным конструкциями. Сухие фонтаны закроют экранами, а плавающие – полностью демонтируют. Но перед этим комплексы помоют специальным раствором. Зимняя спячка для фонтанов закончится в конце апреля.

Испанская Пальма стала больше на 300 гектаров. Вулканическая лава достигла океана и образовала небольшой остров шириной более полукилометра. При этом вода вокруг новой территории изменила свой цвет. Сейчас кораблям запрещено выходить в море в акваторию рядом с местом схода лавы. Сейсмологи прогнозируют, что активность вулкана может продлить до трех месяцев.

Кумбре-Вьеха проснулся 19 сентября. Стихия уничтожила около 600 зданий, более 6 тысяч человек были эвакуированы. По предварительным оценкам, ущерб от извержения вулкана составит миллионы евро.

Жителям Пальмы предписано оставаться дома, синоптики опасаются, что токсичные облака образованные после слияния лавы с океаном ветер отнесет вглубь территории острова. Что касается последствий схода лавы, то эксперты полны оптимизма. На вулканической почве можно вырастить хороший урожай. Для сейсмоопасных территорий это нормальный процесс.

Многие регионы вводят ограничения из-за роста числа заражений коронавирусом в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что губернаторы сами принимают решения, но меры не статичны – какие-то могут принимать, а какие-то отменять в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.

Дмитрий Песков также сообщил, что динамика смертности пациентов с ковидом вызывает беспокойство, но она не соответствует показателям прошлой весны, когда серьезные ограничения вводили на федеральном уровне. Сейчас же вопрос о локдауне в России не стоит.

За последние сутки в стране подтвердились более 24,5 тысячи новых случаев коронавируса. Кроме того, четвертый день подряд обновляется рекорд смертности – умерли 887 человек. По всем цифрам впереди Москва.

На фоне роста заболеваемости в столице все пациенты с ОРВИ теперь обязаны проходить тест на антиген к коронавирусу. Такой метод позволяет быстро поставить диагноз и в тот же день приступить к лечению.