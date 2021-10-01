"Москва и мир": сезон фонтанов завершен в столице и вулкан на острове Пальма

В Москве завершился сезон работы фонтанов. Специалисты до конца месяца законсервируют все объекты. Всего в городе около 600 фонтанов. Среди них есть традиционные, сухие, плавающие, музыкальные и светодинамические. Одним из первых к зиме подготовят фонтан у Большого театра. Для этого из него сольют воду, промоют вазы и чаши, а также демонтируют струеобразующие элементы. Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защитят на период холодов специальными конструкциями.

Готовится к зиме и Московский зоопарк. С наступлением осени и уменьшением светового дня изменился режим его работы. С 1 октября посмотреть на животных можно с 09:00 до 18:00. Вход будут закрывать в 17:00. Многие животные в прохладную погоду чаще выходят в уличные вольеры. Например, сейчас самое комфортное время для белых медведей. Увидеть их можно ежедневно, зоопарк продолжит работать без выходных. Правда, попасть на территорию можно только через главный вход и Детский зоопарк, остальные входы временно закрыли.

Испанская Пальма стала больше на 300 гектаров. Вулканическая лава достигла океана и образовала небольшой остров шириной более полукилометра. При этом вода вокруг новой территории изменила свой цвет. Сейчас кораблям запрещено выходить в море в акваторию рядом с местом схода лавы. Сейсмологи прогнозируют, что активность вулкана может продлить до трех месяцев.

Кумбре-Вьеха проснулся 19 сентября. Стихия уничтожила около 600 зданий, более 6 тысяч человек были эвакуированы. По предварительным оценкам, ущерб от извержения вулкана составит миллионы евро.

Жителям Пальмы предписано оставаться дома, синоптики опасаются, что токсичные облака образованные после слияния лавы с океаном ветер отнесет вглубь территории острова. Что касается последствий схода лавы, то эксперты полны оптимизма. На вулканической почве можно вырастить хороший урожай. Для сейсмоопасных территорий это нормальный процесс.

Многие регионы вводят ограничения из-за роста числа заражений коронавирусом в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что губернаторы сами принимают решения, но меры не статичны – какие-то могут принимать, а какие-то отменять в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.

Дмитрий Песков также сообщил, что динамика смертности пациентов с ковидом вызывает беспокойство, но она не соответствует показателям прошлой весны, когда серьезные ограничения вводили на федеральном уровне. Сейчас же вопрос о локдауне в России не стоит.

За последние сутки в стране подтвердились более 24,5 тысячи новых случаев коронавируса. Кроме того, четвертый день подряд обновляется рекорд смертности – умерли 887 человек. По всем цифрам впереди Москва.

На фоне роста заболеваемости в столице все пациенты с ОРВИ теперь обязаны проходить тест на антиген к коронавирусу. Такой метод позволяет быстро поставить диагноз и в тот же день приступить к лечению.