"Москва и мир": сезон фонтанов завершен в столице и вулкан на острове Пальма

В Москве завершился сезон работы фонтанов. Специалисты до конца месяца законсервируют все объекты. Всего в городе около 600 фонтанов. Среди них есть традиционные, сухие, плавающие, музыкальные и светодинамические. Одним из первых к зиме подготовят фонтан у Большого театра. Для этого из него сольют воду, промоют вазы и чаши, а также демонтируют струеобразующие элементы. Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защитят на период холодов специальными конструкциями.

Готовится к зиме и Московский зоопарк. С наступлением осени и уменьшением светового дня изменился режим его работы. С 1 октября посмотреть на животных можно с 09:00 до 18:00. Вход будут закрывать в 17:00. Многие животные в прохладную погоду чаще выходят в уличные вольеры. Например, сейчас самое комфортное время для белых медведей. Увидеть их можно ежедневно, зоопарк продолжит работать без выходных. Правда, попасть на территорию можно только через главный вход и Детский зоопарк, остальные входы временно закрыли.

Испанская Пальма стала больше на 300 гектаров. Вулканическая лава достигла океана и образовала небольшой остров шириной более полукилометра. При этом вода вокруг новой территории изменила свой цвет. Сейчас кораблям запрещено выходить в море в акваторию рядом с местом схода лавы. Сейсмологи прогнозируют, что активность вулкана может продлить до трех месяцев.

Кумбре-Вьеха проснулся 19 сентября. Стихия уничтожила около 600 зданий, более 6 тысяч человек были эвакуированы. По предварительным оценкам, ущерб от извержения вулкана составит миллионы евро.

Жителям Пальмы предписано оставаться дома, синоптики опасаются, что токсичные облака образованные после слияния лавы с океаном ветер отнесет вглубь территории острова. Что касается последствий схода лавы, то эксперты полны оптимизма. На вулканической почве можно вырастить хороший урожай. Для сейсмоопасных территорий это нормальный процесс.

В октябре россиян ожидает целый ряд нововведений. Так, теперь прививки, которые включили в национальный календарь, начнут делать бесплатно в частных клиниках.

Военнослужащим почти на 4% поднимут оклады, а пособия на детей семьям с низким доходом будут отправлять только на карту "Мир".

С 5 октября Россия возобновит авиасообщение с Данией, Перу, Джибути, ЮАР и Новой Зеландией. Также увеличится число авиарейсов в Бахрейн, ОАЭ, Индию, Узбекистан и Таджикистан. Так, самолеты будут летать из Москвы в Манаму три раза в неделю, количество полетов в Дели увеличится до четырех, а в Дубай – до 10.

15 октября начнется всероссийская перепись населения. Она продлится до 14 ноября, а на труднодоступных территориях страны – до 20 декабря. Эта перепись будет отличаться от предыдущих: россияне смогут самостоятельно заполнить переписной лист на портале госуслуг. Переписчиков же, которые будут обходить дома, оснастят планшетами.