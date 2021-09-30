"Москва и мир": экспресс-тест на COVID-19 в столице и приговор Николя Саркози

Москвичам с симптомами ОРВИ будут проводить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, такой подход позволит оперативно поставить диагноз и приступить к лечению, что особенно важно в условиях пандемии коронавируса.

Выявлять антиген в тестовом режиме в столице начали в июле. Такой анализ показал высокую эффективность: в 85% случаев его результат совпадал с ПЦР. И теперь тест на антиген будет проводиться в обязательном порядке всем пациентам с ОРВИ. Он занимает порядка 10–20 минут.

В случае положительного результата тестирование также будет необходимо тем, кто проживает с больным человеком. Экспресс-процедуру по-прежнему требуется дополнить ПЦР-анализом.

В последние дни число заболевших в столице растет. Так, за минувшие сутки зафиксировали почти 4 тысячи новых случаев заражения. Рост связывают с тем, что москвичи вернулись из отпусков, и в целом с осенним сезоном, когда люди чаще болеют.

Всех фигурантов первого дела о пожаре в "Зимней вишне" признали виновными. Это руководство торгового центра, пожарные, охранник, представители компании по установке и обслуживанию пожарной сигнализации. Прокуратуре удалось доказать, что к трагедии привел целый ряд нарушений. Речь идет о халатности, оказании небезопасных услуг и игнорировании противопожарных требований.

По данным Следственного комитета, за время расследования были проведены сотни экспертиз. Это заняло большое количество времени.

Пожар в "Зимней вишне" произошел в марте 2018 года. Возгорание началось на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и детские аттракционы. Не все посетители смогли найти выход из здания. 60 человек погибли, в том числе 37 детей.

Самого строгого наказания – 14,5 лет лишения свободы – гособвинение требует для гендиректора компании владельца "Зимней вишни" Юлии Богдановой. Самого мягкого – до 6 лет колонии – для пожарных.

Год заключения и еще один минус к репутации. Суд вынес решение по делу экс-президента Франции Николя Саркози. Его признали виновным в превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года.

В судебном постановлении говорится, что Саркози намерено проигнорировал закон и превысил установленные лимиты расходов. Финансирование его предвыборной кампании обошлось примерно в 43 миллиона евро. Это почти в два раза больше разрешенной суммы.

Отбывать срок бывший президент может вне тюрьмы. Его изолируют дома. При этом Саркози обязан носить электронный браслет. Прокурор требовал для обвиняемого лишения свободы на год, из которого шесть месяцев – условно, а также штраф почти в 4 тысячи евро.

В момент вынесения приговора в зале суда экс-президент не присутствовал. Зато его адвокат сообщил, что Саркози вины не признает и будет подавать апелляцию.

В марте этого года в рамках другого уголовного дела политика признали виновным в коррупции. Его приговорили к трем годам лишения свободы. Тогда Саркози также заявил о своей невиновности и подал на прошение о пересмотре дела.