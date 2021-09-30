"Москва и мир": подготовка столичного метро к зиме и скульптура в Бильбао

Московский метрополитен готовится к зиме. Комфортную температуру в вестибюлях всех станций во время холодов будут поддерживать при помощи воздушно-тепловых завес. А в переходах включат устройства подогрева лестниц. Готовность всех систем специалисты уже проверили.

"В Московском метрополитене у нас более чем 290 тепловых подстанций. Уже полностью провели их подготовку к грядущему зимнему сезону. Следующие на очереди – это та работа, которую мы проводим уже сейчас. Мы дополняем, добавляем вторые двери на вход. Таких дверей около 5 000. Эту работу в метрополитене планируют закончить до конца октября", – сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Что касается вентиляции в вагонах, то уже сейчас во многих из них кондиционеры работают в зимнем режиме. Это значит, что температуру опустили на несколько градусов ниже, чтобы пассажирам даже в теплой одежде не было жарко.

Мониторинг температуры в метро проводится ежедневно. Если пассажиры чувствуют себя некомфортно, то они могут позвонить на горячую линию или написать в чат-бот департамента транспорта.

Всех фигурантов первого дела о пожаре в "Зимней вишне" признали виновными. Это руководство торгового центра, пожарные, охранник, представители компании по установке и обслуживанию пожарной сигнализации. Прокуратуре удалось доказать, что к трагедии привел целый ряд нарушений. Речь идет о халатности, оказании небезопасных услуг и игнорировании противопожарных требований.

По данным Следственного комитета, за время расследования были проведены сотни экспертиз. Это заняло большое количество времени.

Пожар в "Зимней вишне" произошел в марте 2018 года. Возгорание началось на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и детские аттракционы. Не все посетители смогли найти выход из здания. 60 человек погибли, в том числе 37 детей.

Самого строгого наказания – 14,5 лет лишения свободы – гособвинение требует для гендиректора компании владельца "Зимней вишни" Юлии Богдановой. Самого мягкого – до 6 лет колонии – для пожарных.

В испанском Бильбао жителей пугает гигантская женская голова. Это скульптура под названием "Завтра", которую установили в одном из городских парков на берегу реки. Во время прилива она тонет, во время отлива появляется над водой. Смысл этого – обратить внимание людей на климатические изменения, в том числе последствия глобального потепления.

Не заметить статую сложно, высота головы – более полутора метров. Несмотря на то, что вес скульптуры – около 120 килограммов, ее смогли погрузить в воду ночью в тайне от местных жителей. А утром голова девушки многих шокировала.

Еще одно лицо эко-движения – 18-летняя активистка Грета Тунберг раскритиковала мировых лидеров и их действия в борьбе с климатическими изменениями. На днях она выступила на открытии молодежной экологической конференции в Милане.

Речь ее была очень эмоциональна. По мнению Тунберг, все надежды и мечты человечества о зеленой экономике пока тонут в пустых обещаниях.