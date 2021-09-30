"Москва и мир": подготовка столичного метро к зиме и приговор Николя Саркози

Московский метрополитен готовится к зиме. Комфортную температуру в вестибюлях всех станций во время холодов будут поддерживать при помощи воздушно-тепловых завес. А в переходах включат устройства подогрева лестниц. Готовность всех систем специалисты уже проверили.

"В Московском метрополитене у нас более чем 290 тепловых подстанций. Уже полностью провели их подготовку к грядущему зимнему сезону. Следующие на очереди – это та работа, которую мы проводим уже сейчас. Мы дополняем, добавляем вторые двери на вход. Таких дверей около 5 000. Эту работу в метрополитене планируют закончить до конца октября", – сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Что касается вентиляции в вагонах, то уже сейчас во многих из них кондиционеры работают в зимнем режиме. Это значит, что температуру опустили на несколько градусов ниже, чтобы пассажирам даже в теплой одежде не было жарко.

Мониторинг температуры в метро проводится ежедневно. Если пассажиры чувствуют себя некомфортно, то они могут позвонить на горячую линию или написать в чат-бот департамента транспорта.

Ситуация с коронавирусом в России напряженная. За последние 2 недели число госпитализированных выросло на 25%, заявил Михаил Мишустин. Премьер отметил, что по всей стране разворачивают инфекционные койки. Сейчас их уже больше 200 тысяч.

Обстановку также прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что волна заболеваемости ковидом нарастает. Регионам придется на это реагировать. Однако на федеральном уровне решения по дополнительным ограничениям пока нет.

Песков также констатировал, что уровень вакцинации в стране недостаточный.

Год заключения и еще один минус к репутации. Суд вынес решение по делу экс-президента Франции Николя Саркози. Его признали виновным в превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года.

В судебном постановлении говорится, что Саркози намерено проигнорировал закон и превысил установленные лимиты расходов. Финансирование его предвыборной кампании обошлось примерно в 43 миллиона евро. Это почти в два раза больше разрешенной суммы.

Отбывать срок бывший президент может вне тюрьмы. Его изолируют дома. При этом Саркози обязан носить электронный браслет. Прокурор требовал для обвиняемого лишения свободы на год, из которого шесть месяцев – условно, а также штраф почти в 4 тысячи евро.

В момент вынесения приговора в зале суда экс-президент не присутствовал. Зато его адвокат сообщил, что Саркози вины не признает и будет подавать апелляцию.

В марте этого года в рамках другого уголовного дела политика признали виновным в коррупции. Его приговорили к трем годам лишения свободы. Тогда Саркози также заявил о своей невиновности и подал на прошение о пересмотре дела.