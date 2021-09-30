"Москва и мир": экспресс-тест на COVID-19 в столице и скульптура в Бильбао

Москвичам с симптомами ОРВИ будут проводить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, такой подход позволит оперативно поставить диагноз и приступить к лечению, что особенно важно в условиях пандемиикоронавируса.
Выявлять антиген в тестовом режиме в столице начали в июле. Такой анализ показал высокую эффективность: в 85% случаев его результат совпадал с ПЦР. И теперь тест на антиген будет проводиться в обязательном порядке всем пациентам с ОРВИ. Он занимает порядка 10–20 минут.
В случае положительного результата тестирование также будет необходимо тем, кто проживает с больным человеком. Экспресс-процедуру по-прежнему требуется дополнить ПЦР-анализом.
В последние дни число заболевших в столице растет. Так, за минувшие сутки зафиксировали почти 4 тысячи новых случаев заражения. Рост связывают с тем, что москвичи вернулись из отпусков, и в целом с осенним сезоном, когда люди чаще болеют.
С 1 октября россиян ждет сразу несколько нововведений. Так, поменяется порядок выплаты пособий на детей для семей с низким доходом. Ежемесячные деньги будут поступать только на карту "Мир". Это касается родителей, у которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года.
Также с 1 октября вырастут оклады у военнослужащих почти на 4%. Увеличатся зарплаты полицейских со специальными званиями, сотрудников ФСИН, пожарных, таможенников.
Еще одно изменение касается вакцинации. Сделать прививки, включенные в национальный календарь, можно будет бесплатно не только в государственных, но и в частных клиниках.
Нововведения ждут и для автомобилистов. Несколько категорий водителей с 1 октября обязаны будут пройти технический осмотр по новым правилам. В частности, это касается тех, у кого срок действия диагностических карт истекал в феврале этого года, но его продлили до 30 сентября.
В испанском Бильбао жителей пугает гигантская женская голова. Это скульптура под названием "Завтра", которую установили в одном из городских парков на берегу реки. Во время прилива она тонет, во время отлива появляется над водой. Смысл этого – обратить внимание людей на климатические изменения, в том числе последствия глобального потепления.
Не заметить статую сложно, высота головы – более полутора метров. Несмотря на то, что вес скульптуры – около 120 килограммов, ее смогли погрузить в воду ночью в тайне от местных жителей. А утром голова девушки многих шокировала.
Еще одно лицо эко-движения – 18-летняя активистка Грета Тунберг раскритиковала мировых лидеров и их действия в борьбе с климатическими изменениями. На днях она выступила на открытии молодежной экологической конференции в Милане.
Речь её была очень эмоциональна. По мнению Тунберг, все надежды и мечты человечества о зеленой экономике пока тонут в пустых обещаниях.
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