"Москва и мир": благоустройства парка "Яуза" и извержение вулкана на острове Пальма

Зона отдыха "Яуза" по оснащению и площади не уступит знаменитому Парку Горького. Об этом заявил Сергей Собянин, который проинспектировал итоги благоустройства территории.

До конца года там очистят русло Яузы и благоустроят пять прудов. После завершения всех работ появится единое экопространство от МКАД до Ростокинского акведука протяженностью более 16 километров. Этот маршрут свяжут с "Лосиным островом", Главным ботаническим садом, парком "Сокольники" и ВДНХ.

В окрестностях зоны отдыха Яуза живут около миллиона человек. Ожидается, что он будет пользоваться большой популярностью.

Владимир Путин де-факто вышел из режима самоизоляции. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он сообщил, что президент провел личную встречу с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. И добавил, что Владимира Путина на переговорах должным образом защитили от коронавируса.

На изоляцию президент ушел 14 сентября из-за того, что многие из его окружения заболели ковидом.

Дмитрий Песков также подчеркнул, что в Кремле видят рост цифр по заболеваемости, и эта ситуация требует внимания. Тем не менее, пока ограничительные меры на федеральном уровне вводить не планируют.

За последние сутки в России зафиксировали более 22 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 857 человек – это новое максимальное значение за всю пандемию.

Рост цифр есть и в Москве. Сергей Собянин принял решение о стимулирующих выплатах медикам столицы за проведение вакцинации. Они составят 200 рублей за одного вакцинированного в возрасте от 18 до 60 лет, и 400 рублей за одного привитого старше 60 лет.

Огненный поток от вулкана на испанском острове Пальма достиг Атлантического океана. Это слияние привело к образованию токсичных облаков. Эксперты предупреждают, испарения могут быть смертельно опасны. В истории острова такой случай уже был 50 лет назад. Жертвой токсичных газов стал один человек.

Сейчас на Пальме под запретом выход кораблей в акваторию. Власти призывают жителей оставаться дома. Специалисты говорят, что есть вероятность взрыва.

Извержение вулкана началось 19 сентября. Стихия уничтожила около 600 зданий, более 6 тысяч человек были эвакуированы. Земли, по которым проплыла огненная лава, могут навсегда остаться непригодными для сельскохозяйственных работ. По прогнозам сейсмологов, активность исполина продлиться еще около трех месяцев. А ущерб от извержения вулкана составит миллионы евро.