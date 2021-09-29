"Москва и мир": благоустройство парка "Яуза" и топливный кризис в Великобритании

Зона отдыха "Яуза" по оснащению и площади не уступит знаменитому Парку Горького. Об этом заявил Сергей Собянин, который проинспектировал итоги благоустройства территории.

До конца года там очистят русло Яузы и благоустроят пять прудов. После завершения всех работ появится единое экопространство от МКАД до Ростокинского акведука протяженностью более 16 километров. Этот маршрут свяжут с "Лосиным островом", Главным ботаническим садом, парком "Сокольники" и ВДНХ.

В окрестностях зоны отдыха Яуза живут около миллиона человек. Ожидается, что он будет пользоваться большой популярностью.

Владимир Путин вышел с самоизоляции. 29 сентября в Сочи он встретился с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Президент заявил, что Турция постепенно восстанавливается после пандемии коронавируса и отметил важность проекта "Турецкий поток".

По словам Владимира Путина, этот газопровод позволяет Анкаре чувствовать себя стабильно, несмотря на сложности на европейском газовом рынке. Эрдоган в свою очередь поблагодарил Россию за помощь в борьбе с лесными пожарами, которые охватили Турцию летом. Не могли не затонуть президенты и тему туризма.

Встреча с турецким лидером – это первые переговоры Владимира Путина после выхода с самоизоляции. В таком режиме президент работал с 14 сентября. Изоляция ему потребовалась после того, как многие из его окружения заболели ковидом.

Премьер Великобритании Борис Джонсон пообещал к Рождеству исправить ситуацию с поставками бензина. Сейчас это одна из самых актуальных проблем королевства. Почти 90% АЗС в стране пустуют. При этом спрос на топливо за последние дни поднялся более чем в пять раз.

Люди в попытке заправить машины переезжают от станции к станции. Они готовы стоять в огромных очередях и даже силой отстаивать свое право на полный бак. Все чаще в полицейские сводки попадает информация о драках на заправках.

Власти говорят, что все это последствия Brexit. После выхода страны из ЕС иностранным рабочим пришлось покинуть страну и водить бензовозы стало просто некому. Сейчас Лондон рассматривает возможность выдачи краткосрочных виз гражданам восточно-европейских стран.

Кроме того, к доставке топлива на АЗС временно привлекут военных. Пока же премьер Джонсон простит сограждан перестать паниковать, и, по возможности, поменьше пользоваться личными авто.