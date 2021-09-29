"Москва и мир": электронная справка и топливный кризис в Великобритании

Справку о болезни ребенка родители в Москве теперь могут получить в электронном виде. До этого такая версия документа была доступна только медработникам в городских школах и детсадах. Как сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социальной политики Анастасия Ракова, документ можно найти в новом разделе медкарты "Мои справки" на портале mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Таким образом, родители могут оправить справки по месту требования в электронном виде или распечатать. Благодаря новому сервису, справка о временной нетрудоспособности не потеряется и будет храниться в личном кабинете.

В созданный раздел уже загрузили все справки, выданные городскими поликлиниками с конца прошлого года. При просмотре документов можно увидеть дату их выдачи, порядковый номер, данные врача-педиатра, а также наименование медучреждения, диагноз, срок освобождения ребенка от физической нагрузки и многое другое.

Владимир Путин де-факто вышел из режима самоизоляции. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он сообщил, что президент провел личную встречу с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. И добавил, что Владимира Путина на переговорах должным образом защитили от коронавируса.

На изоляцию президент ушел 14 сентября из-за того, что многие из его окружения заболели ковидом.

Дмитрий Песков также подчеркнул, что в Кремле видят рост цифр по заболеваемости, и эта ситуация требует внимания. Тем не менее, пока ограничительные меры на федеральном уровне вводить не планируют.

За последние сутки в России зафиксировали более 22 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 857 человек – это новое максимальное значение за всю пандемию.

Рост цифр есть и в Москве. Сергей Собянин принял решение о стимулирующих выплатах медикам столицы за проведение вакцинации. Они составят 200 рублей за одного вакцинированного в возрасте от 18 до 60 лет, и 400 рублей за одного привитого старше 60 лет.

Премьер Великобритании Борис Джонсон пообещал к Рождеству исправить ситуацию с поставками бензина. Сейчас это одна из самых актуальных проблем королевства. Почти 90% АЗС в стране пустуют. При этом спрос на топливо за последние дни поднялся более чем в пять раз.

Люди в попытке заправить машины переезжают от станции к станции. Они готовы стоять в огромных очередях и даже силой отстаивать свое право на полный бак. Все чаще в полицейские сводки попадает информация о драках на заправках.

Власти говорят, что все это последствия Brexit. После выхода страны из ЕС иностранным рабочим пришлось покинуть страну и водить бензовозы стало просто некому. Сейчас Лондон рассматривает возможность выдачи краткосрочных виз гражданам восточно-европейских стран.

Кроме того, к доставке топлива на АЗС временно привлекут военных. Пока же премьер Джонсон простит сограждан перестать паниковать, и, по возможности, поменьше пользоваться личными авто.