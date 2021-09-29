"Москва и мир": электронная справка и вулкан на острове Пальма

Справку о болезни ребенка родители в Москве теперь могут получить в электронном виде. До этого такая версия документа была доступна только медработникам в городских школах и детсадах. Как сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социальной политики Анастасия Ракова, документ можно найти в новом разделе медкарты "Мои справки" на портале mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Таким образом, родители могут оправить справки по месту требования в электронном виде или распечатать. Благодаря новому сервису, справка о временной нетрудоспособности не потеряется и будет храниться в личном кабинете.

В созданный раздел уже загрузили все справки, выданные городскими поликлиниками с конца прошлого года. При просмотре документов можно увидеть дату их выдачи, порядковый номер, данные врача-педиатра, а также наименование медучреждения, диагноз, срок освобождения ребенка от физической нагрузки и многое другое.

Огненный поток от вулкана на испанском острове Пальма достиг Атлантического океана. Это слияние привело к образованию токсичных облаков. Эксперты предупреждают, испарения могут быть смертельно опасны. В истории острова такой случай уже был 50 лет назад. Жертвой токсичных газов стал один человек.

Сейчас на Пальме под запретом выход кораблей в акваторию. Власти призывают жителей оставаться дома. Специалисты говорят, что есть вероятность взрыва.

Извержение вулкана началось 19 сентября. Стихия уничтожила около 600 зданий, более 6 тысяч человек были эвакуированы. Земли, по которым проплыла огненная лава, могут навсегда остаться непригодными для сельскохозяйственных работ. По прогнозам сейсмологов, активность исполина продлиться еще около трех месяцев. А ущерб от извержения вулкана составит миллионы евро.

Бархатный сезон на российских курортах завершится 3–5 октября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, на юге страны температура воздуха сейчас ниже нормы на 1–2 градуса, и это, конечно же, сказывается на морской воде. Она постепенно охлаждается.

Так, в ближайшие дни в Евпатории температура воды будет плюс 18 градусов, в Феодосии, Анапе, Геленджике – плюс 19 градусов, в Алуште, Туапсе и Сочи – 20, а в Ялте – 21.

Роман Вильфанд также обрадовал жителей центрального округа России, золотая осень в регионе продлится минимум до 5 октября. Осадков не будет и потеплеет по сравнению с предыдущими неделями. Сначала температура поднимется до плюс 10 градусов днем, а к концу недели – до плюс 13–15. Также в столичном регионе наконец выглянуло солнце. Это связано с ростом Атмосферного давления и приходом антициклона.